На Півдні лунала повітряна тривога: повідомляють про пуск ракет
9 лютого 2023, 14:21Читать новость на русском
Вдень 9 лютого на Півдні України пролунали сирени. Ба більше, повідомляється про загрозу для південних областей застосування наземних пускових комплексів БРК з Криму.
Так, сирени почали лунати близько 14:00. А уже о 14:07 з'явилася інформація про запуск авіаційних ракет на Одещину і Миколаївщину, а невдовзі після цього на Півдні запрацювали українські системи ППО.
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Де звучала повітряна тривога
Так, повітряну тривогу оголосили в:
- Одеській,
- Миколаївській,
- Херсонській областях.
Однак зазначимо, що близько 14:30 почав лунати сигнал відбою тривоги.Зверніть увагу! Не нехтуйте власним життям та здоров'ям та завжди прямуйте до укриття при оголошенні повітряної тривоги.