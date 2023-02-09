На Півдні лунала повітряна тривога: повідомляють про пуск ракет

Вдень 9 лютого на Півдні України пролунали сирени. Ба більше, повідомляється про загрозу для південних областей застосування наземних пускових комплексів БРК з Криму.

Так, сирени почали лунати близько 14:00. А уже о 14:07 з'явилася інформація про запуск авіаційних ракет на Одещину і Миколаївщину, а невдовзі після цього на Півдні запрацювали українські системи ППО.

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Де звучала повітряна тривога

Так, повітряну тривогу оголосили в:

Одеській,

Миколаївській,

Херсонській областях.

Однак зазначимо, що близько 14:30 почав лунати сигнал відбою тривоги.

Не нехтуйте власним життям та здоров'ям та завжди прямуйте до укриття при оголошенні повітряної тривоги.