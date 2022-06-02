На Півдні росіяни атакували позиції ЗСУ з гелікоптерів Мі-8

Російські окупанти на Півдні намагаються компенсувати нездатність створення нових ударних угруповань. Саме тому ворог атакував наші позиції з гелікоптерів.

На щастя, втрат з української сторони немає. В оперативному командуванні "Південь" розповіли про те, яким було 1 червня – 98 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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Ворог намагається атакувати ЗСУ, попри малу кількість сил

Парою ворожих гелікоптерів Мі-8 атаковані наші позиції. Без втрат,

– повідомили в ОК "Південь".

Проте пригадали, що російські безпілотні розвідники не встигли донести інформацію Росії. Адже наші зенітно-ракетні підрозділи збили їх. Це трапилось в небі над Миколаївщиною.

Росіяни знову обстріляли Миколаїв

Російські окупанти не мають сили, щоб створити нові ударні угруповання. Тому хочуть це компенсувати авіаційними та артилерійсько-ракетними ударами.

Росія знову обстріляла Миколаїв важкою ствольною артилерією типу "Піон" та реактивною системою залпового вогню "Ураган".

По житлових кварталах хаотично гатили снаряди 203 міліметрів, а касетні – трощили промислову інфраструктуру. Одна людина загинула, щонайменше троє отримали поранення,

– повідомило командування.

Варто відзначити, що наші бійці протягом доби знищили:

21 окупанта;

1 зенітну та 1 самохідну артилерійську установку;

4 танки Т-72;

4 одиниці броньованої та 3 – автомобільної техніки;

3 безпілотники;

3 польових пунктів боєприпасів.

Також ЗСУ атакували 2 швидкісних десантних катера, що були приховані рашистами в Дніпро-Бузькому лимані в готовності до відпрацювання диверсійно-розвідувальних дій.

На жаль, досі актуальна загроза ракетних ударів і з моря, і з повітря, і з тимчасово окупованої території.

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Останні новини щодо ситуації на Півдні: коротко

Російські окупанти в Чорному морі 1 червня зосередили 3 кораблі. Також вороги витягнули 2 підбитих "потопельника" з числа "Рапторів" від Зміїного до пункту базування в Севастополі. Там окупанти, ймовірно, хочуть їх полагодити.

На Миколаївщині вороги смертельно бояться контрнаступу ЗСУ. Саме тому вони, відступаючи, підривають мости. 1 червня Віталій Кім розповів, що вороги днями зруйнували міст у Давидовому Броді.

Дмитро Кулеба пояснив, що для розблокування портів у Одесі потрібні гарантії, що Росія не нападе з моря. Очільник МЗС України пояснив, що саме тому нам потрібна військова присутність країн, які готові взяти участь в такій операції.

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