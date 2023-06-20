У Києві та низці областей – повітряна тривога, лунають вибухи: росіяни запустили "Шахеди"
20 червня 2023, 02:55Читать новость на русском
У низці областей України лунають повітряні тривоги. Російські загарбники запустили дрони-камікадзе. Існує також загроза ракетних ударів, а також атак з використанням ОТРК.
У ніч проти 20 червня у низці областей України попереджали про загрозу з неба. Росіяни атакували "Шахедами". Також існує ймовірність, що ворог запустить ракети. Тому не покидайте укриттів.
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Що відомо про загрозу з неба
02:53 Сирени лунають також у Києві.02:47 Про загрозу з неба попередили мешканців Хмельницької, Житомирської та Чернівецької областей.02:45 Повітряні сили пишуть: "Чернівецька та Хмельницька області є загроза застосування ворогом ударних БпЛА типу "Shahed"!"02:29 Сирени знову увімкнули для мешканців Сумської та Полтавської областей.02:02 У Київській області пролунала повітряна тривога.01:52 У Повітряних силах повідомили про відбій повітряної тривоги у Харківській, Полтавській і Сумській областях. 01:42 Про загрозу з неба попередили також мешканців Вінницької області.01:31 ЗМІ повідомляють, що у Запорізькій області лунають вибухи. Перед цим з'являлася інформація про можливий пуск ракет типу С-300.
01:30 Карта повітряних тривог продовжила "червоніти". Про загрозу з неба попереджали мешканців Черкаської області.
У той самий час Monitor зазначив, що перед вибухами у Запоріжжі у Криму чули проліт ракет. Існує припущення, що ворог міг випустити "Іскандер-К". Але це лише припущення.01:22 Моніторинговий канал Monitor попередив, що загроза БпЛА зберігається в Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській і Запорізькій областях. Існує також ймовірність, що дрони долетять на Вінниччину.Важливо! Ні в якому разі не фотографуйте та не викладайте у мережу роботу ППО. Пам'ятайте про власну безпеку. Зокрема про те, що уламки падають з неба та можуть наробити чимало шкоди. Тож або залишаєтеся в укриттях, або дотримуєтеся правила двох стін.01:15 Станом на цю хвилину сирени лунають у Луганській, Запорізькій, Донецькій, Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Одеській, Харківській, Полтавській, а також Сумській області.01:04 Повідомили про можливий удар з ОТРК по Сходу України.01:02 Журналісти повідомили, що у Запоріжжі пролунали вибухи.00:45 Повітряні сили звернулися до мешканців Одещини з закликом не покидати укриттів, адже ворог може атакувати регіон як ракетами, так і ударними БпЛА.00:35 Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що над сходом області фіксують "мопеди". Вони курсували на північний захід регіону.00:22 Попередили у Повітряних силах і мешканців Кіровоградської області. Там теж може бути загроза атаки іранськими "мопедами".00:05 За даними Повітряних сил, ракетна небезпека існує і для Дніпропетровської області. Її також росіяни можуть атакувати "Шахедами".00:02 У Повітряних силах зазначили, що існує ракетна небезпека для Херсонської та Миколаївської областей. Також зберігається ймовірність атак ударними БпЛА.