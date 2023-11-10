У низці областей була повітряна тривога: окупанти запускали декілька груп "Шахедів"

Російські військові продовжують атакувати Україну дронами-камікадзе. Ввечері 10 листопада ворог запустив відразу дві групи "Шахедів". Повітряну тривогу оголосили спочатку на Сході, а потім на Півдні та в інших областях.

Закликаємо вас перебувати в укриттях, якщо у вашій області лунає повітряна тривога. Пам'ятайте про власну безпеку та не ризикуйте життям.

Що відомо про атаку Шахедами