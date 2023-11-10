У низці областей була повітряна тривога: окупанти запускали декілька груп "Шахедів"

10 листопада 2023, 22:43
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Російські військові продовжують атакувати Україну дронами-камікадзе. Ввечері 10 листопада ворог запустив відразу дві групи "Шахедів". Повітряну тривогу оголосили спочатку на Сході, а потім на Півдні та в інших областях.

Закликаємо вас перебувати в укриттях, якщо у вашій області лунає повітряна тривога. Пам'ятайте про власну безпеку та не ризикуйте життям.

Що відомо про атаку Шахедами

23:47, 10 листопада

У Києві та Київській області – відбій повітряної тривоги. Тим часом "червоні" Харківська, Донецька, Запорізька області.

23:24, 10 листопада

Відбій повітряної тривоги на Черкащині.

23:18, 10 листопада

Також відбій повітряної тривоги на Одещині.

23:02, 10 листопада

У Кіровоградській області відбій повітряної тривоги.

22:50, 10 листопада

"На підступах до столиці працюють сили протиповітряної оборони!", – Сергій Попко, начальник КМВА

22:46, 10 листопада

У Київській ОВА зазначили, що працює ППО. Тим часом на Харківщині, Полтавщині та Запоріжжі – відбій повітряної тривоги.

22:41, 10 листопада

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що в області працює ППО. Тож, закликав не покидати укриттів до відбою.

22:35, 10 листопада

У Києві – повітряна тривога. Будьте обережними та не покидайте укриттів.

22:27, 10 листопада

ЗМІ повідомляють, що на Київщині гучно. Також Повітряні сили пишуть, що Обухівський район під загрозою удару "Шахедами".

22:16, 10 листопада

На Одещині знову повітряна тривога. Передували їй повідомлення від ЗМІ, що в області полунали вибухи.

22:07, 10 листопада

На Київщині – повітряна тривога. Повітряні сили кажуть, що "Шахеди" з Черкащини рухаються у північному напрямку, під загрозою Київська область.

22:04, 10 листопада

Відбій повітряної тривоги на Миколаївщині, Херсонщині й Одещині.

22:01, 10 листопада

Повітряні сили: Харків – залишайтеся в укриттях! Ударні БпЛА у напрямку міста з півночі.

21:52, 10 листопада

Повітряні сили звертаються до мешканців Черкащини. Кажуть про рух БпЛА у напрямку Сміли.

21:40, 10 листопада

Повітряні сили попереджають мешканців Миргорода. Кажуть, що БпЛА на Полтавщині та рухаються у напрямку населеного пункту.

21:34, 10 листопада

Моніторингові канали пишуть, що ударні БпЛА з Кіровоградщини летять у напрямку Черкащини.

21:31, 10 листопада

Повітряну тривогу також оголосили на Черкащині.

21:28, 10 листопада

На Одещині пролунали вибухи. Кажуть про роботу ППО. Закликаємо не покидати укриттів і не ризикувати власними життями.

21:21, 10 листопада

Повітряні сили зазначили, що у Сумській області – загроза застосування дронів-камікадзе. Моніторингові канали пишуть, що пара "Шахедів" пролітає з Бєлгородщини.

21:20, 10 листопада

У сторону Одеського району летять ударні безпілотники! Дуже прошу всіх бути в укриттях та триматися подалі від вікон. Роботу сил ППО не знімати! Фото/відео не викладати!
– Олег Кіпер.

21:18, 10 листопада

Повітряну тривогу оголосили також на Одещині. Будьте обережними та перебувайте в укриттях до відбою.

21:17, 10 листопада

Повітряні сили: ударні дрони у Кіровоградській області рухаються у північно-західному напрямку.

21:16, 10 листопада

Повітряні сили додали, що летять "Шахеди" з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини, Чорноморськ.

21:14, 10 листопада

Повітряні сили зазначають, що дрони-камікадзе рухаються у напрямку Полтавської області. Людей закликають не покидати укриттів.

21:02, 10 листопада

Глава Одеської ОВА Олег Кіпер розповів про вечірню атаку по області. Він зазначив, що в Одеському районі було два влучання.

Наразі відомо про трьох постраждалих. 96-річну жінку дістали з-під завалів в дачному кооперативі. Її госпіталізовано. Стан стабільний, медики надають всю необхідну допомогу,
– зазначив він.

Крім того, легких травм зазнали двоє літніх людей 72 та 73 років. Вони отримали медичну допомогу на місці.

21:01, 10 листопада

Моніторингові канали пишуть, що загроза дронів-камікадзе:

  • одна група на Полтавщині;
  • дві групи на Дніпропетровщині, летять далі;
  • дві групи на Миколаївщині.
21:00, 10 листопада

Станом на цю хвилину повітряну тривогу оголосили у:

  • Сумській;
  • Харківській;
  • Полтавській;
  • Дніпропетровській;
  • Донецькій;
  • Миколаївській;
  • Кіровоградській;
  • Херсонській областях.
20:53, 10 листопада

Моніторингові канали звертаються до мешканців Кривого Рогу. Їх попереджають, що варто бути уважними, адже дрони-камікадзе рухаються уздовж міста. Відтак, може бути чутно звуки роботи Сил оборони.

20:46, 10 листопада

Відомо, що існує загроза атаки дронами-камікадзе для:

  • Полтавської;
  • Дніпропетровської;
  • Херсонської;
  • Миколаївської областей.
20:09, 10 листопада

Моніторингові канали пишуть, що фіксують рух ударних дронів крізь Дніпропетровську область з Південного напрямку.

19:53, 10 листопада

Моніторингові канали повідомляють, що надійшла інформація про запуск "Шахедів" з Південного напрямку.

 
Автор: Назарій Лазур