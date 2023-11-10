У низці областей була повітряна тривога: окупанти запускали декілька груп "Шахедів"
Російські військові продовжують атакувати Україну дронами-камікадзе. Ввечері 10 листопада ворог запустив відразу дві групи "Шахедів". Повітряну тривогу оголосили спочатку на Сході, а потім на Півдні та в інших областях.
Закликаємо вас перебувати в укриттях, якщо у вашій області лунає повітряна тривога. Пам'ятайте про власну безпеку та не ризикуйте життям.
Що відомо про атаку Шахедами
У Києві та Київській області – відбій повітряної тривоги. Тим часом "червоні" Харківська, Донецька, Запорізька області. Відбій повітряної тривоги на Черкащині. Також відбій повітряної тривоги на Одещині. У Кіровоградській області відбій повітряної тривоги. "На підступах до столиці працюють сили протиповітряної оборони!", – Сергій Попко, начальник КМВА У Київській ОВА зазначили, що працює ППО. Тим часом на Харківщині, Полтавщині та Запоріжжі – відбій повітряної тривоги. Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що в області працює ППО. Тож, закликав не покидати укриттів до відбою. У Києві – повітряна тривога. Будьте обережними та не покидайте укриттів. ЗМІ повідомляють, що на Київщині гучно. Також Повітряні сили пишуть, що Обухівський район під загрозою удару "Шахедами". На Одещині знову повітряна тривога. Передували їй повідомлення від ЗМІ, що в області полунали вибухи. На Київщині – повітряна тривога. Повітряні сили кажуть, що "Шахеди" з Черкащини рухаються у північному напрямку, під загрозою Київська область. Відбій повітряної тривоги на Миколаївщині, Херсонщині й Одещині. Повітряні сили: Харків – залишайтеся в укриттях! Ударні БпЛА у напрямку міста з півночі. Повітряні сили звертаються до мешканців Черкащини. Кажуть про рух БпЛА у напрямку Сміли. Повітряні сили попереджають мешканців Миргорода. Кажуть, що БпЛА на Полтавщині та рухаються у напрямку населеного пункту. Моніторингові канали пишуть, що ударні БпЛА з Кіровоградщини летять у напрямку Черкащини. Повітряну тривогу також оголосили на Черкащині. На Одещині пролунали вибухи. Кажуть про роботу ППО. Закликаємо не покидати укриттів і не ризикувати власними життями. Повітряні сили зазначили, що у Сумській області – загроза застосування дронів-камікадзе. Моніторингові канали пишуть, що пара "Шахедів" пролітає з Бєлгородщини. У сторону Одеського району летять ударні безпілотники! Дуже прошу всіх бути в укриттях та триматися подалі від вікон. Роботу сил ППО не знімати! Фото/відео не викладати! Повітряну тривогу оголосили також на Одещині. Будьте обережними та перебувайте в укриттях до відбою. Повітряні сили: ударні дрони у Кіровоградській області рухаються у північно-західному напрямку. Повітряні сили додали, що летять "Шахеди" з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини, Чорноморськ. Повітряні сили зазначають, що дрони-камікадзе рухаються у напрямку Полтавської області. Людей закликають не покидати укриттів. Глава Одеської ОВА Олег Кіпер розповів про вечірню атаку по області. Він зазначив, що в Одеському районі було два влучання. Наразі відомо про трьох постраждалих. 96-річну жінку дістали з-під завалів в дачному кооперативі. Її госпіталізовано. Стан стабільний, медики надають всю необхідну допомогу, Крім того, легких травм зазнали двоє літніх людей 72 та 73 років. Вони отримали медичну допомогу на місці. Моніторингові канали пишуть, що загроза дронів-камікадзе: Станом на цю хвилину повітряну тривогу оголосили у: Моніторингові канали звертаються до мешканців Кривого Рогу. Їх попереджають, що варто бути уважними, адже дрони-камікадзе рухаються уздовж міста. Відтак, може бути чутно звуки роботи Сил оборони. Відомо, що існує загроза атаки дронами-камікадзе для: Моніторингові канали пишуть, що фіксують рух ударних дронів крізь Дніпропетровську область з Південного напрямку. Моніторингові канали повідомляють, що надійшла інформація про запуск "Шахедів" з Південного напрямку.
– Олег Кіпер.
– зазначив він.
У Києві та Київській області – відбій повітряної тривоги. Тим часом "червоні" Харківська, Донецька, Запорізька області.
Відбій повітряної тривоги на Черкащині.
Також відбій повітряної тривоги на Одещині.
У Кіровоградській області відбій повітряної тривоги.
"На підступах до столиці працюють сили протиповітряної оборони!", – Сергій Попко, начальник КМВА
У Київській ОВА зазначили, що працює ППО. Тим часом на Харківщині, Полтавщині та Запоріжжі – відбій повітряної тривоги.
Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що в області працює ППО. Тож, закликав не покидати укриттів до відбою.
У Києві – повітряна тривога. Будьте обережними та не покидайте укриттів.
ЗМІ повідомляють, що на Київщині гучно. Також Повітряні сили пишуть, що Обухівський район під загрозою удару "Шахедами".
На Одещині знову повітряна тривога. Передували їй повідомлення від ЗМІ, що в області полунали вибухи.
На Київщині – повітряна тривога. Повітряні сили кажуть, що "Шахеди" з Черкащини рухаються у північному напрямку, під загрозою Київська область.
Відбій повітряної тривоги на Миколаївщині, Херсонщині й Одещині.
Повітряні сили: Харків – залишайтеся в укриттях! Ударні БпЛА у напрямку міста з півночі.
Повітряні сили звертаються до мешканців Черкащини. Кажуть про рух БпЛА у напрямку Сміли.
Повітряні сили попереджають мешканців Миргорода. Кажуть, що БпЛА на Полтавщині та рухаються у напрямку населеного пункту.
Моніторингові канали пишуть, що ударні БпЛА з Кіровоградщини летять у напрямку Черкащини.
Повітряну тривогу також оголосили на Черкащині.
На Одещині пролунали вибухи. Кажуть про роботу ППО. Закликаємо не покидати укриттів і не ризикувати власними життями.
Повітряні сили зазначили, що у Сумській області – загроза застосування дронів-камікадзе. Моніторингові канали пишуть, що пара "Шахедів" пролітає з Бєлгородщини.
У сторону Одеського району летять ударні безпілотники! Дуже прошу всіх бути в укриттях та триматися подалі від вікон. Роботу сил ППО не знімати! Фото/відео не викладати!
Повітряну тривогу оголосили також на Одещині. Будьте обережними та перебувайте в укриттях до відбою.
Повітряні сили: ударні дрони у Кіровоградській області рухаються у північно-західному напрямку.
Повітряні сили додали, що летять "Шахеди" з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини, Чорноморськ.
Повітряні сили зазначають, що дрони-камікадзе рухаються у напрямку Полтавської області. Людей закликають не покидати укриттів.
Глава Одеської ОВА Олег Кіпер розповів про вечірню атаку по області. Він зазначив, що в Одеському районі було два влучання.
Наразі відомо про трьох постраждалих. 96-річну жінку дістали з-під завалів в дачному кооперативі. Її госпіталізовано. Стан стабільний, медики надають всю необхідну допомогу,
Крім того, легких травм зазнали двоє літніх людей 72 та 73 років. Вони отримали медичну допомогу на місці.
Моніторингові канали пишуть, що загроза дронів-камікадзе:
Станом на цю хвилину повітряну тривогу оголосили у:
Моніторингові канали звертаються до мешканців Кривого Рогу. Їх попереджають, що варто бути уважними, адже дрони-камікадзе рухаються уздовж міста. Відтак, може бути чутно звуки роботи Сил оборони.
Відомо, що існує загроза атаки дронами-камікадзе для:
Моніторингові канали пишуть, що фіксують рух ударних дронів крізь Дніпропетровську область з Південного напрямку.
Моніторингові канали повідомляють, що надійшла інформація про запуск "Шахедів" з Південного напрямку.