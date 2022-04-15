На Півдні українські воїни за ніч ліквідували 22 росіян
Джерело:фейсбук ОК "Південь"
У південних областях російські загарбники продовжують атакувати мирні населені пункти. Однак українські бійці завдають ударів у відповідь. Зокрема, за ніч 15 квітня там ліквідували 22 окупантів.
В оперативному командуванні "Південь" розповіли про ситуацію станом на 15 квітня. Там наголосили, що вже 51 добу всі сили охорони та оборони Півдня разом з усім українським народом протистоять повномасштабному вторгненню окупантів.
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Росіяни гатять по Півдню і кажуть, що це українці
На Миколаївщині та Херсонщині ворог зухвало завдає ракетно-артилерійських ударів по окупованих населених пунктах, де сам же залишив попередньо обрані позиції, у дворах житлових будинків, школах, інших об'єктах інфраструктури.
Рашисти, підступно ховаючись за мирним населенням, як за живим щитом, намагаються схилити місцевих до хибної думки, що обстріли – справа українських військових, а їх місія – так званих визволителів,
– зазначили в командуванні.
Українці успішно знешкоджують ворога
Протягом ночі 15 квітня російські загарбники намагалися захопити спостережний пост в Миколаївській області та провести розвідку українських позицій на Херсонщині.
Обидві спроби були невдалі: атаку на пост відбили, а розвідувальну групу знищили.
Загальні втрати ворога тільки за цю ніч становлять 22 рашисти й 3 одиниці техніки,
– додали військові.
Ситуація в Чорноморській операційній зоні залишається напруженою. Отримавши розгромне ураження як по корабельному складу, так і по імперських амбіціях, ворожі сили оскаженіло вишукують спосіб помсти. Росіяни посилюють повітряну розвідку, активізовують ракетні атаки, диверсійну та агітаційну діяльність.
Однак українські захисники готові до ворожих атак: безпілотник-розвідник на Одещині влучно знищили сили ППО, а агітатори та колаборанти отримують у відповідь свідому проукраїнську позицію місцевого населення.
Деталі про ситуацію на Півдні: дивіться відео