На Півдні ворог намагається продовжити наступ на Запоріжжя

Російські окупаційні війська не полишають спроб захопити бодай один обласний центр України. Зокрема намагаються продовжити наступ на Запоріжжя.

Відповідну інформацію надали у Генеральному штабі Збройних сил України в ніч на 5 березня.

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На Таврійському напрямку підрозділи противника зі складу 58-ї загальновійськової армії Південного воєнного округу ЗС Росії намагаються продовжити наступ у напрямку Запоріжжя,

– мовиться у повідомленні.

Варто зазначити, що вже 9 діб російські загарбники намагаються взяти під контроль хоча б один український обласний центр. Однак зазнають невдач, адже їх професійно знищують ЗСУ.

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