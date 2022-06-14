На Півдні збили аж два "Орлани", звичайний коптер і знищили майже три десятки окупантів
14 червня 2022 , 01:44Читать новость на русском
Джерело:оперативне командування "Південь"
Українські захисники продовжують завдавати російським окупантам нищівних втрат. На Півдні за добу 13 червня вони знищили 2 безпілотники та майже 30 загарбників.
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