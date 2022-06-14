На Півдні збили аж два "Орлани", звичайний коптер і знищили майже три десятки окупантів

14 червня 2022 , 01:44
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Джерело:

оперативне командування "Південь"

Українські захисники продовжують завдавати російським окупантам нищівних втрат. На Півдні за добу 13 червня вони знищили 2 безпілотники та майже 30 загарбників.

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Дивіться звернення представника оперативного командування "Південь":

 

Автор: Ольга Котів