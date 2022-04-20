На Півдні ЗСУ завдали 11 ударів по позиціях росіян вночі 20 квітня
20 квітня 2022 , 15:57Читать новость на русском
Джерело:фейсбук ОК "Південь"
На Півдні України ситуація залишається напруженою і тривожною. Однак вночі 20 квітня Збройні Сили України завдали 11 ударів по позиціях російських окупантів.
Про це повідомили у пресслужбі Оперативного командування "Південь".
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Наразі українська сторона уточнює втрати з боку окупантів.
Протягом ночі (20 квітня – 24 канал) нашими ракетно-артилерійськими підрозділами було завдано 11 уражень ворожих позицій,
– повідомили у пресслужбі.
Російські військові з усіх сил намагаються атакувати українські позиції на Півдні. Однак вони отримують відсіч і залишаються на своєму рубежі оборони.
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