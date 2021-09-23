Півкрок до боротьби, – у групі "Справедливість" пояснили, чому проголосували за деолігархізацію
Джерело:24 канал
Вже скоро олігархів почнуть рахувати і вносити в реєстр. Верховна Рада остаточно схвалила президентський законопроєкт.
Потрапляння у список олігархів фактично обмежує їм можливість користуватися грошима за Україною, а також – вчити дітей та лікуватися за кордоном. Про це в ефірі 24 каналу відзначив народний депутат від групи "Справедливість" Ярослав Юрчишин.
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"Зрештою, це хоч невеличкий, але півкрок в напрямку боротьби з олігархами і обмеження їхнього впливу в Україні", – відзначив Юрчишин.
Часткова боротьба з корупцією
Адже, як відзначив нардеп, найболючішим для олігархів є їхні гроші. Це може стати тим механізмом, який зможе розпочати, принаймні, частково боротьбу з корупцією.
Водночас обмеження фінансування політичних партій, участь у великій приватизації, потреба реєструвати контакти олігархів з політичними діячами – це не той результат, який би хотіло суспільство,
– зауважив Юрчишин.
"Дилема така – чи зараз мати синицю в руках, чи боротись за журавля в небі. Можна і те, і те. Це і вирішила наша група "Справедливість", – додав нардеп.Зауважимо! Президент України Володимир Зеленський відреагував на ухвалення закону про олігархів, відзначивши, що це хороший сигнал.
Юрчишин прокоментував закон про олігархів: дивіться відео
Голосування за закон про олігархів
- Верховна Рада остаточно схвалила президентський законопроєкт про статус олігарха.
- Нардепи розглянули документ за скороченою процедурою. Це викликало обурення в опозиції. Депутати навіть блокувати трибуну Ради.
- Несподівано підтримали ініціативу влади і ті нардепи, які критикували документ, наприклад, "Голос", а також "Довіра" і "За майбутнє".