Півкрок до боротьби, – у групі "Справедливість" пояснили, чому проголосували за деолігархізацію

Вже скоро олігархів почнуть рахувати і вносити в реєстр. Верховна Рада остаточно схвалила президентський законопроєкт.

Потрапляння у список олігархів фактично обмежує їм можливість користуватися грошима за Україною, а також – вчити дітей та лікуватися за кордоном. Про це в ефірі 24 каналу відзначив народний депутат від групи "Справедливість" Ярослав Юрчишин.

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"Зрештою, це хоч невеличкий, але півкрок в напрямку боротьби з олігархами і обмеження їхнього впливу в Україні", – відзначив Юрчишин.

Часткова боротьба з корупцією

Адже, як відзначив нардеп, найболючішим для олігархів є їхні гроші. Це може стати тим механізмом, який зможе розпочати, принаймні, частково боротьбу з корупцією.

Водночас обмеження фінансування політичних партій, участь у великій приватизації, потреба реєструвати контакти олігархів з політичними діячами – це не той результат, який би хотіло суспільство,

– зауважив Юрчишин.

"Дилема така – чи зараз мати синицю в руках, чи боротись за журавля в небі. Можна і те, і те. Це і вирішила наша група "Справедливість", – додав нардеп.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ухвалення закону про олігархів, відзначивши, що це хороший сигнал.

Юрчишин прокоментував закон про олігархів: дивіться відео

Голосування за закон про олігархів