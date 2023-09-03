У Львові пройшов півмарафон: бігла й школярка, що втратила ноги після обстрілу Краматорська

У Львові 3 вересня вже всьоме відбувся півмарафон на дистанціях 21, 5 та 1,6 кілометра. Участь в забігу взяли й незламні українці – захисники та цивільні на протезах та візочках.

Особливістю цьогорічного марафону стала його соціальна і благодійна складова. Частину зібраних коштів передадуть благодійному фонду "Незламні" для облаштування дитячої реабілітації в лікарні Святого Миколая.

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У Львові пройшов півмарафон

За інформацією Львівської міськради, організатори цьогорічного марафону ввели нову дистанцію – "Миля Незламності".

"Цьогорічний марафон у Львові має особливий акцент. У ньому беруть участь наші Герої на протезах, на візочках. А це надзвичайно сильний приклад силі волі та духу. Багато людей прийшли на марафон, щоб саме їх підтримати та подякувати", - розповів перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Мер міста Андрій Садовий оприлюднив відео із забігу.

Це відео сьогодні, мабуть, бачили вже всі. Наші Незламні беруть участь у забігу Lviv Half Marathon Вони мотивують, вони живуть, а ми дякуємо їм за все!

– написав міський голова.

Дивіться відео з півмарафону у Львові

Спеціальну дистанцію на півмарафоні протяжністю 70 метрів пробігли захисники, які зазнали поранень на фронті. Загалом було 15 учасників, серед яких – 12-річна Яна Степаненко, яка втратила обидві ноги під час обстрілу вокзалу у Краматорську.

"Я лише нещодавно стала на бігові протези, а зазвичай ходжу на звичайних. Тому лише вчуся бігати, трохи страшно, бо ще не звикла. Та хочу підтримати дітей, які теж втратили ноги й не можуть бігати. Хочу, щоб вони побачили мій вчинок і сказали собі: "Так! Я теж це зможу! Я теж зможу бігати!", – заявила дівчинка.

У півмарафоні взяли участь незламні українці / Фото Романа Каймана

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СЕО благодійного фонду UNBROKEN Олександр Кобзарев розповів, що в рамках марафону збирають гроші на відкриття у Львові першого спеціалізованого реабілітаційного відділення для дітей.

"Дякую організаторам Run Ukraine, які запропонували допомогти та передати частину коштів для купівлі обладнання для дитячої реабілітації. Це потужний меседж, потужний сигнал суспільству. Після їхньої пропозиції ми почали готувати команду. Переживали, бо треба бігти по бруківці. Насправді дуже багато людей хотіли бігти, але не усім дозволили лікарі, адже від отриманих поранень багатьом важко просто рухатися, не кажучи вже про біг", – додав Кобзарев.

Загалом у заході взяли участь близько 1800 учасників-аматорів та 65 спортсменів, адже в рамках події відбувалися 2 чемпіонати України – на дистанціях 21 і 5 кілометрів. За їхніми результатами буде формуватися збірна України на Чемпіонат світу, який відбудеться 1 жовтня у Ризі.

Півмарафон у Львові проводять з 2016 року. Його не проводили лише торік через початок повномасштабного вторгнення. Варто зауважити, що забіг відбувається з дотриманням усіх правил безпеки – вздовж маршрутів працюють карети швидкої медичної допомоги.