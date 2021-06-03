Північ Туреччини у червні несподівано засипало снігом: фото

З приходом червня у багатьох регіонах Туреччини піднялася температура повітря. Натомість у Чорноморському – неочікувано випав сніг.

Мовиться про високогірні райони цього регіону та провінцію Кайсері у центральній Туреччині. Сніг у червні – рідкість для цих місцевостей.

Раніше Літо, а в Карпатах сніжить: рятувальники попередили про небезпеку – вражаюче відео з гір

Водночас в Егейському та Середземноморському регіонах, а також у Південно-Східній, Центральній та Східній Анатолії утримується сонячна погода, там досить спекотно.

У той час, як жителі Півдня країни тішилися приходу літа, на Півночі дивувалися тому, що у червні випав сніг,

– наголосили у CNN Türk.

Місцеві мешканці, яких влітку застав "сніговий сюрприз", зафіксували це на фото та відео й поділилися кадрами у соціальних мережах.



Червневий сніг у Туреччині / Фото CNN Türk

В українських Карпатах все ще лежить сніг

Зима все ще не йде й з українських Карпат. Гірські рятувальники показали, яка ситуація 3 червня на горі Піп Іван Чорногірський.

Станом на ранок там було хмарно з проясненнями, вітер сягав 15 метрів на секунду. Температура повітря зупинилася на позначці -1.



Сніг на Піп Івані Чорногірському в червні 2021 року / Фото гірських рятувальників