Услід за Іраном: Північна Корея різко заявила, що не давала зброї Росії

Співпрацю Росії та Північної Кореї ніхто не заперечує. І на фоні цього з'явилася інформація про те, що ПВК "Вагнера" КНДР забезпечує зброєю. В останній вирішили це заперечити.

У Північній Кореї не намагалися б заперечити передачу озброєння, адже не було чітких звинувачень. Але це довелося зробити на фоні заяви речника адміністрації президента США з питань національної безпеки Джона Кірбі. Він 22 грудня заявив, що КНДР передала ПВК "Вагнера" партію зброї.

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У КНДР заперечують передачу зброї

Відповідну заяву поспішило спростувати міністерство закордонних справ Північної Кореї. У відомстві зазначили, що між Росією та КНДР "ніколи не відбувалося жодних збройних операцій".

Саму ж інформацію від японських ЗМІ, у якій йдеться про передачу Росії зброї з боку КНДР, назвали "найабсурднішою вигадкою". І що вона, наголошують у міністерстві, – "не варта жодних коментарів або інтерпретацій".

"Кухар Путіна" теж відреагував

Євгєній Пригожин не міг не скористатися можливістю вкотре засвітитися в інформаційному просторі. Він недолуго заперечив заяву Кірбі, зазначивши, що слова речника – "плітки та спекуляції". Мовляв, КНДР давно не постачає озброєння Росії. І що, переконує він, відповідних спроб "навіть не робилося".

Водночас він вирішив похизуватися перед представниками США. Мовляв, ПВК "Вагнера" достатньо багато купує саме американського озброєння. І що юристи бойовиків братимуть активну участь в тому, щоб зняти санкції США, спрямовані на унеможливлення постачання їм зброї.

Що відомо про посилення санкцій проти "Вагнера"

Нагадаємо, що 21 грудня міністерство торгівлі США оголосило про запровадження нових санкцій проти ПВК "Вагнера". Відповідні обмеження ввели, щоб найманці не мали доступу до технологій.

Ми надсилаємо чіткий сигнал недержавним суб'єктам, які прагнуть підхопити естафету жорстокості від армії Путіна, яка хитається, що міністерство торгівлі США без вагань діятиме проти них,

– наголосив заступник міністра торгівлі Алан Естевес.

Згідно з оновленими обмеженнями, ПВК "Вагнера" отримала нове визначення. Вона стала "кінцевим користувачем військового обладнання". Тож на неї очікуватимуть серйозні труднощі, якщо вона намагатиметься придбати будь-які технології, для створення яких використовувалося американське обладнання.