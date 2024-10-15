КНДР підірвала частину доріг зі свого боку, що сполучають її з Південною Кореєю

Північна Корея підірвала частину доріг зі свого боку, що сполучають її із Південною Кореєю. У Сеулі посилили пильність та готовність.

Про це у вівторок заявили в Об'єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї, повідомляє агентство Reuters.

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КНДР підірвала частину доріг зі свого боку кордону

Близько полудня деякі частини дороги на північ від військової демаркаційної лінії, що розділяє країни, були підірвані,

– ідеться в повідомленні Об'єднаного комітету начальників штабів, надісланому ЗМІ.

За його словами, військові Південної Кореї посилили спостереження та готовність у відповідь.

Додамо, що Корейське центральне інформаційне агентство повідомило, що Кім Чен Ин провів нараду з військовими та силовиками, на якій заслухав доповіді про "серйозну провокацію порушення суверенітету" країни з боку "ворогів" і план військових дій у відповідь. Лідер КНДР визначив "напрямок" заходів та позначив завдання щодо "застосування сил стримування".

Нагадаємо, що у понеділок, 14 жовтня, Сеул попередив, що Пхеньян готується підірвати дороги. Напруга між сторонами зросла після того, як КНДР звинуватила Південну Корею в відправці безпілотників над Пхеньяном.

У п'ятницю, 11 жовтня, Північна Корея заявила, що безпілотники розкидали над містом "велику кількість" листівок проти Північної Кореї, назвавши це політичною та військовою провокацією, яка може призвести до збройного конфлікту.