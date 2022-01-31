Північна Корея підтвердила запуск ракети з ядерним зарядом, яка може долетіти до США

Офіційний Пхеньян підтвердив запуск балістичної ракети середньої дальності Hwasong-12. У США таким кроком корейців стурбовані і хочуть провести перемовини.

Інформацію про запуск ракети підтвердили державні ЗМІ. У Південній Кореї та США занепокоєні, що це може призвести до відновлення випробувань далекобійної зброї та ядерних бомб.

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Це вже сьомий запуск ракети КНДР у січні

Це вже сьомий запуск ракети Північною Кореєю за січень 2022 року. Проте ядерну ракету такого розміру запустили вперше з 2017 року.

Першими про дії Пхеньяна повідомили у Південній Кореї та Японії, які засудили його як загрозу регіональній безпеці. Адже раніше у КНДР заявляли, що Hwasong-12 може нести велику ядерну боєголовку.

Інспекційне випробування було проведено з метою вибіркової перевірки балістичної ракети середньої дальності "земля – земля" Hwasong-12 і перевірки загальної точності цієї системи зброї,

– повідомило північнокорейське державне агентство KCNA.

У КНДР кажуть, що запуск ракети не загрожував безпеці інших країн. Випробувальну боєголовку оснастили камерою, яка робила фото.

За запуском спостерігали у Північній Кореї / Фото AFP

Невідомо, чи Кім Чен Ин брав участь у запуску

Поки не повідомляють, чи лідер КНДР Кім Чен Ин був присутній під час запуску. Тим часом, у сусідній Південній Кореї вважають, що таким чином Кім Чен Ин наблизився до скасування мораторію на випробування міжконтинентальних балістичних ракет.

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Як відреагували на запуск у США

Як сказав представник Пентагону Джон Кірбі в ефірі FOX news, США і надалі готові до перемовин з КНДР щодо денуклеаризації Корейського півострова. Вашингтон готовий говорити про це з Сеулом та Пхеньяном за будь-яких умов. Консультації з Південною Кореєю та Японією вже тривають – щодо реакції на запуск 30 січня.

Що відомо про Hwasong-12 Оціночна дальність – 4500 кілометрів. Це дозволить досягнути Гуаму і західної частини ланцюга Алеутських островів Аляски. На сьогодні найпотужнішою ракетою, яку випробувала КНДР, Hwasong-15 з оціночною дальністю дії 8 500-13 000 кілометрі. Вона може загрожувати будь-якій точці США. Hwasong-15 випробовували у листопаді 2017 року.

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