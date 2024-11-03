У Кореї розповіли, чим Росія відплатить КНДР за вступ у війну проти України

Розвідка Південної Кореї розповіла, що передбачає угода між Росією та Північною Кореєю. Зокрема, за вступ у війну проти України Кремль платить північнокорейським військовим по 2 тисячі доларів.

Депутат Ві Сон Лак, який був послом Сеула в Росії, заявив, що вступ Північної Кореї у війну проти України є "зовсім непоганою угодою" для КНДР, пише 24 Канал з посиланням на The Korea Herald.

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Чим Росія відплатить КНДР за вступ у війну проти України

В Інституті стратегії національної безпеки заявили, що рішення КНДР відправити війська до Росії за декілька тижнів до виборів президента в США, ймовірно, ґрунтується на розрахунку на те, що перемога Дональда Трампа призведе до швидкого завершення війни в Україні.

Депутат сказав, що Північна Корея за участь у війні отримуватиме від Росії продовольчу допомогу. Адже КНДР виробляє на рік 4 мільйони тонн зерна, що на 1 мільйон тонн менше, ніж потрібно, щоб прогодувати країну.

Якщо Росія пропонує 600 – 700 тисяч тонн рису, то цього достатньо, щоб покрити більш ніж половину того, що потрібно КНДР для задоволення річного попиту,

– заявив Ві Сон Лак.

За його словами, у ситуації, коли Росія закуповує артилерійські снаряди у КНДР, то дефіцит продовольства, ймовірно, компенсували через торгівлю зброєю.

Національна розвідувальна служба Південної Кореї повідомила парламентарям, що Росія допомагає КНДР передовими космічними технологіями, адже Пхеньян прагне запустити ще один військовий розвідувальний супутник.

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Ві Сон Лак додав, що Росія прийде на допомогу, якщо на Корейському півострові коли-небудь почнеться війна.