Північна Корея запустила балістичну ракету в Японське море: у Токіо жорстко відреагували

Північна Корея запустила запустила щонайменше одну балістичну ракету в Японське море. У Японії заявили, що дії КНДР є загрозою світу.

Запуск відбувся у вівторок, 28 вересня. Про це повідомило видання з посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (СКС).

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Північна Корея запустила щонайменше 1 снаряд

Північна Корея випустила щонайменше один невідомий снаряд у Японське море,

– мовиться у повідомленні.

Відомо, що снаряд випустили орієнтовно о 6:40 за київським часом. Він вилетів з внутрішнього району на схід.

Розвідка Південної Кореї та США вже намагається з'ясувати деталі події та аналізує запуск для отримання додаткової інформації.

Дії Пхеньяна (столиці КНДР – 24 канал) загрожують світу, – Японія

Видання The Sankei News написало, що глава японського МЗС Тосиміцу Мотегі заявив – дії Північної Кореї загрожують світу і безпеці Японії та регіону.

Це серйозна загроза всьому міжнародному співтовариству, включаючи Японію,

– запевнив міністр.

Він також додав, що японська влада аналізує ситуацію з недавніми запусками ракет.

Про те, що мовиться саме про балістичну ракету написало агентство Kyodо, посилаючись на джерела в японському уряді. Там заявили, що:

Північна Корея запустила балістичну ракету малої дальності;

снаряд впав за межами японської виключної економічної зони.

Якщо підтвердять, що снаряд є балістичною ракетою, то це стане 3 подібним запуском 2021 року, а також вже 6 випробуванням зброї.

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