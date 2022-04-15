Північна Македонія висилає 6 російських дипломатів: Москва вже готує відповідь

Шістьох російських дипломатів Північна Македонія оголосила персонами нон грата.

Міністерство закордонних справ країни 15 квітня викликало посла Сергія Базднікіна для вручення вербальної ноти, за якою шість російських дипломатів були оголошені персонами нон грата в країні.

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Їхня діяльність суперечить Віденській конвенції

У Міністерстві зазначили, що на підставі інформації, отриманої від відповідних органів, 6 російських дипломатів займалися діяльністю, яка суперечить Віденській конвенції про дипломатичні зносини. Через це вони повинні покинути територію Республіки Північна Македонія впродовж наступних п'яти днів.

Водночас офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова вже заявила, що Москва прийме відповідні заходи через вислання дипломатів.

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