Північна Македонія засудила російську агресію і повністю підтримала антиросійські санкції від ЄС

15 березня 2022 , 06:22
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Жозеп Боррель у твіттері

Північна Македонія рішуче засудила російську агресію щодо України, повністю підтримуючи санкції ЄС проти Росії.

Про це повідомив Високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

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Він подякував президенту Республіки Північна Македонія Стево Пендаровському за його особисту участь. Зокрема, за протидію дезінформації.

Ми разом і будемо зміцнювати нашу співпрацю і надалі,
– написав Боррель.

Додамо, вчора, 15 березня у ЄС повідомили, що ухвалили рішення щодо введення 4 пакету санкцій проти Росії. Каральні обмеження погодили з міжнародними партнерами. Санкції спрямовані проти фізичних та юридичних осіб, причетних до агресії проти України, а також на декілька секторів російської економіки. 
 

 

 

Автор: Марта Пономаренко