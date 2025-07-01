Понад 620 кілометрів від кордонів України: невідомі дрони атакували Північну Осетію в Росії

У Росії 26 липня продовжувалася "дискотека" з атакою невідомих дронів. Цього разу під ударом опинилася Північна Осетія, яка розташована далеко від кордонів України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про атаку дронів на Північну Осетію?

Російські пропагандисти писали, що вранці 26 липня у Північній Осетії двічі запроваджували план "Килим" через безпілотну небезпеку. Про можливу атаку дронів також повідомили у Кабардино-Балкарії.

О 10:53 окупанти писали, що над Північною Осетією "помітили 4 безпілотники". На відео також потрапив момент з прольотом одного невідомого доброго дрона.

Над Північною Осетією фіксували невідомий дрон: дивіться відео

У Міноборони Росії, своєю чергою, зазначили, що з 08:00 по 09:40 за московським часом засоби ППО нібито перехопили та знищили "6 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу". За даними росіян, 4 БпЛА нібито збили над територією Республіки Північна Осетія, ще два – над Московським регіоном.

Також глава Північної Осетії Сергій Меняйло попереджав місцевих жителів про "можливе уповільнення роботи мобільного інтернету та зв'язку". Окрім того, роботу аеропортів обмежували у Владикавказі, столиці Республіки Північна Осетія, та в Грозному, що в Чечні.

Цікаво, що Північна Осетія, по суті, розташована біля кордону із Грузією, а саме поблизу так званої Південної Осетії, яку окупувала Росія. Північна Осетія розташована у понад 623 кілометрах від України, якщо рахувати відстань від південно-східної частини кордону Донецької області з країною-агресоркою.

Де розташована Північна Осетія: дивіться на карті

До слова, вранці 26 липня під атакою також перебував і російський Ставрополь. За даними джерел 24 Каналу, далекобійні дрони СБУ вразили у цьому місті радіозавод "Сигнал", який виробляє обладнання для російського військово-промислового комплексу і перебуває під міжнародними санкціями.