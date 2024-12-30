Може нести крилаті ракети: у КНДР показали, який вигляд має новий секретний корабель

У КНДР показали, який вигляд має раніше секретний бойовий корабель, що отримають військово-морські сили країни. Судно зараз будують у портовому місті Нампхо, де його і показали вперше.

Про це 24 Канал пише з посиланням на Militarnyi. Роботи на місці будування корабля почалися у травні, коли там встановили стовпи, які згодом обтягнули сіткою.

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У КНДР будують 15-метровий бойовий корабель

До жовтня конструкція була відкритою. А вже у жовтні з'явилися супутникові знімки, на яких видно накритий сітками корабель.



Супутникові знімки з будівництва корабля у Нампхо / Фото The International Institute for Strategic Studies

Фотографії дали змогу оцінити розміри елінгу. Дослідники вважають, що він має близько 170 метрів у довжину та 30 метрів у ширину. Корабель у ньому сягає 15 метрів у ширину, що втричі ширше, ніж найбільші військові кораблі Північної Кореї класу Amnok або Nampo.

Зазначимо! Будівництво критого елінгу відбувалася одночасно з формуванням корпусу невідомого корабля військово-морських сил КНДР.

Потенційно новий корабель може нести вертикальні пускові установки для запуску крилатих ракет калібром 57 – 100 міліметрів. Також на раніше секретному судні можуть встановити торпедні апарати калібром 533 міліметри, які раніше використовувалися на одному з кораблів класу Amnok – Nampo.



Корабель класу Amnok або Nampo, 2016 рік / Фото NK PRO

Поки що невідомо, чи будуть на кораблі системи ППО. У кораблях, які будувалися в КНДР раніше, їх не було, там встановлювали артилерію або переносні зенітні ракетні комплекси.

Для самооборони на кораблі можуть поставити радянські АК – 230 або АК – 360, або ж їхні місцеві копії.

Оглядачі зазначили, що комплект озброєння на новому судні може відрізнятися від попередніх. Адже КНДР активно співпрацює з Росією, яка може постачати північнокорейському режиму вже готові системи.

Також на новому судні присутні отвори, характерні для розміщення радарів з фазованими антенними решітками. Попереду корабля можуть розмістити носову підкильну гідроакустичну станцію.

У репортажі про Генеральну асамблею 8-го ЦКТ Кореї показали новий корабель / Фото з соцмережі Х

У Нампхо вже будували потужний надводний корабель

Раніше на цьому ж місці був побудований один з найсучасніших та найпотужніших надводних бойових кораблів Північної Кореї – Amnok або Nampo. У серпні 2023 року в акваторії Японського моря судно цього класу здійснило перший запуск крилатої ракети Hwasal-2, що має потенційну дальність 2 000 кілометрів.



Військовий корабель Amnok або Nampo здійснив перший запуск ракети / Фото KCNA

Загалом, згідно з різними оцінками, цей корабель може нести до восьми таких ракет, які розміщуються в похилих пускових установках.

КНДР допомагає Росії

Нагадаємо, Північна Корея співпрацює з Росією, надаючи країні-агресорці своїх військових і зброю. Раніше КНДР відправила до Росії тисячі контейнерів і мільйони снарядів. У НАТО занепокоєні цим фактом і планують протидіяти країнам, які будь-яким чином допомагають Росії.