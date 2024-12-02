У Північній Македонії затримали чоловіка, який планував воювати на боці окупантів в Україні. Він поїхав до Москви, аби підписати контракт із російською армією.

Поліція Північної Македонії вперше заарештувала громадянина за те, що він мав намір вступити до лав російської армії, передає 24 Канал із посиланням на AP, яке своєю чергою цитує повідомлення Міністерство внутрішніх справ країни.

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Хотів воювати за Росію в Україні

Охочого воювати за Путіна заарештували пізно ввечері в п'ятницю, 29 листопада.

Зазначається, що чоловік через мережу спілкувався із особою, яка назвалася представником російської армії, що займається вербуванням солдатів за винагороду в розмірі 3000 євро.

Македонець вирушив до столиці країни-агресорки у жовтні для того, щоб приєднатися до новоствореного загону.

На допиті чоловік розповів, що мав підписати контракт, після чого його відвезуть до тренувального табору, де готуватимуть до участі в бойових діях в Україні".

Затриманому загрожує щонайменше три роки позбавлення волі.

До слова, раніше у Генштабі розповіли, що північнокорейські військові вже воюють проти Сил оборони на Курщині під виглядом корінних народів Далекого Сходу.