"Північний потік-1" був частиною підготовки війни проти України, – Умланд
"Північні потоки" – це підготовка Росії до війни проти України. Адже через це РФ стала менш залежнаю від української газотранспортної системи.
Про це заявив аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи Андреас Умланд в ефірі 24 каналу.
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Експерт каже, що він неодноразово говорив, що "Північний потік-1", який запустився в 2012 році, був частиною підготовки війни проти України.
Бо це зробило Росію менш залежною від української газотранспортної систем.. Ми не знаємо, що б могло статися, якби "Північний потік-2" запустився,
– наголосив Умланд.
Він додав, що нові санкції ЄС проти Росії вітаються, але найболючіше питання з енергоносіями поки лишається відкритим.
"В ЄС тепер нові ідеї – накласти податки на імпорт з Росії, щоб хоча б щось зробити. Бо багато країн не хочуть повністю. відмовитися від російського газу", – сказав експерт.
Чи роблять країни ЄС реальні кроки, щоб в майбутньому повністю відмовитися від російського газу? Умланд на це відповів, що Німеччина прийняла рішення відійти російського імпорту і вже суттєво зменшила імпорт газу, нафти та вугілля з РФ. Там намагаються знайти альтернативних постачальників.
Андреас Умланд: "Північний потік-1" – частина підготовки війни проти України
До слова, Росія цинічно продовжує війну проти Україну. Поки на території нашої держави відбуваються бойові дії, "Північний потік-2" для країни-агресорки закритий. Проте речниця міністра енергетики України Олена Зеркаль розповіла, за яких умов "ПП-2" можна реанімувати.
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