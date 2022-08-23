Дуда закликав демонтувати "північний потік-2"
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що газопровід "північний потік-2" має бути повністю демонтований. За його словами, коли росія воює проти України, бізнес з країною-агресоркою не повинен вестись.
Повороту до звичайного бізнесу з росією немає. Про це польський президент Анджей Дуда повідомив під час саміту Кримської платформи, інформує 24 канал.
Зверніть увагу Друг путіна Шредер виступив за запуск "північного потоку-2" і передав російські пропозиції
"північний потік-2" має бути знищений
Дуда нагадав, що "північний потік-2" почав діяти після захоплення Криму.
Немає повороту до звичайного бізнесу з росією, немає повороту до таких зв'язків, коли вона воює проти України, окупує її території,
– сказав президент.
Польський лідер зазначив, що зміна політики на Заході це не просто припинення "північного потоку-2", але також цілковита його ліквідація і демонтаж.
Що відомо про запуск "північного потоку-2"
- Сьомий німецький канцлер Герхард Шредер, який славиться теплими стосунками з путіним, цинічно заявив, що для вирішення газового дефіциту у країні, слід запустити російський газопровід "північний потік-2". На його думку, це найпростіший спосіб забезпечити Німеччину газом.
- Водночас громадський фонд Німеччини хоче розірвати зв'язки з "північним потоком-2". Однак для цього йому потрібно погасити 12 мільйонів євро своїх зобов'язань.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв збільшити житлові субсидії та захистити орендарів від виселення через неоплачені рахунки за опалення.
- У керівничій коаліції Німеччини закликали запустити "північний потік-2". На це встигли відреагувати у Міністерстві закордонних справ України. Дмитро Кулеба назвав те, що відбувається, "наркоманією".
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