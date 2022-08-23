Дуда закликав демонтувати "північний потік-2"

23 серпня 2022 , 15:56
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Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що газопровід "північний потік-2" має бути повністю демонтований. За його словами, коли росія воює проти України, бізнес з країною-агресоркою не повинен вестись.

Повороту до звичайного бізнесу з росією немає. Про це польський президент Анджей Дуда повідомив під час саміту Кримської платформи, інформує 24 канал.

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"північний потік-2" має бути знищений

Дуда нагадав, що "північний потік-2" почав діяти після захоплення Криму.

Немає повороту до звичайного бізнесу з росією, немає повороту до таких зв'язків, коли вона воює проти України, окупує її території,
– сказав президент.

Польський лідер зазначив, що зміна політики на Заході це не просто припинення "північного потоку-2", але також цілковита його ліквідація і демонтаж.

Що відомо про запуск "північного потоку-2"

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Автор: Софія Ковнір