"Північний потік-2" добудують, але не факт, що запустять, – Ілля Пономарьов

Ексдепутат російської Держдуми Ілля Пономарьов заявив, що газопровід "Північний потік-2" добудують. Мовляв, ніхто не захоче, аби даремно пропало стільки матеріалів.
Джерело: "Обозреватель"
США не хочуть, аби "Північний потік-2" добудували. Однак там нібито готові обговорювати це питання для задоволення всіх сторін. Про це заявив Пономарьов.
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Що Пономарьов каже про газопровід
Його фізично добудують, ніхто не захоче таку велику кількість заліза, цієї труби залишити просто гнити на дні Балтійського моря. Але фізично добудувати – це одне, а запустити – це інше. Тому що потрібні страховки, сертифікації тощо. Цей момент зараз заблокований,
– наголосив політик.
Запуск російського газопроводу, за словами Пономарьова, є предметом переговорів.
"Думаю, американці будуть грати дуже активну роль, аж до того, що взагалі можуть запропонувати викупити цю трубу, і так вирвати жало з рота "Газпрому" для того, щоб контролювати "Північний потік-2" самим", – підкреслив ексчиновник.
Як США та Росія домовлятимуться щодо "Північного потоку-2"
Він додав, що вже краще, щоб "Росія і США домовилися і ділилися грошима" аніж взагалі заморозити проєкт. "Щось краще ніж нічого. Якщо є альтернатива – все закрито остаточно і гроші просто згоріли або, що на цьому проєкті можна заробляти, нехай і ділитися, то думаю, що заробляти і ділитися все ж краще".
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Але в Кремлі ж сидять "пацани". Вони можуть порахувати, що це буде не "по-пацанськи" – піддаватися на тиск. Нехай полежить до ліпших часів – можуть зайняти й таку позицію,
– пояснив Пономарьов.
Він зауважив, що "раціональною дією в цій ситуації було б піти на компроміс".
Будівництво "Північного потоку-2": головне
- Росія почала будівництво газопроводу в обхід України ще у 2015 році. Наразі роботи вже майже завершили.
- Добудувати "Північний потік-2" не можуть через американські санкції на компанії підрядників.
- США вважають, що газопровід дозволить Росії посилити тиск на ЄС і Україну. До речі, якщо його таки добудують, то наша держава щороку втрачатиме близько 1,5 мільярда гривень.
- За даними ЗМІ, новий президент США Джо Байден хоче зробити все, щоб "Північний потік-2" не побудували.
- Нещодавно російський корабель-трубоукладач "Фортуна" відновив будівництво газогону у водах Данії.