Як "Північний потік-2" доклався до початку війни в Україні: пояснення німецького міністра

Німеччина також якоюсь мірою доклалася до початку війни в Україні. Адже вона просувала будівництво газогону "Північний потік" після анексії Криму Росією.

Про це заявив міністр юстиції Німеччини Марко Бушман. За його словами, політикою замирення нічого не можна досягти, адже "диктатор сприймає це лише як запрошення".

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"Північний потік" мав вплив на початок повномасштабної війни в Україні

Бушман заявив, що політика Німеччини щодо будівництва "Північного потоку" зіграла свою роль у початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Наскільки ми знаємо сьогодні, те, що ми, німці, проштовхнули газопровід "Північний потік 2" після анексії Криму, було нашим внеском у розв'язання війни в Україні,

– зауважив міністр.

За словами Бушмана, він бачить структурні паралелі у безпековій ситуації в Європі сьогодні та в 1938 році. Адже в обох випадках – диктатори, які висувають територіальні претензії та розраховують на те, що західні демократії залишать їх під тиском.

"Тоді вважалося, що мовиться про Чехословаччину. Так само багато хто вважав, що мовиться про Крим. Або потім – про Україну. Але це не так. Тут атакована вся наша система цінностей", – наголосив міністр.

Він додав, що Росія вже проводила масштабні операції з дестабілізації у країнах Балтії.

"У разі нападу на наших партнерів по НАТО ми фактично стали б стороною збройного конфлікту через зобов'язання щодо допомоги НАТО", – підсумував Бушман.

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