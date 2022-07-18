Німецький фонд готовий розірвати зв'язки з "Північним потоком-2"

Німецький громадський фонд хоче розірвати зв'язки з "Північним потоком-2". Для цього йому потрібно погасити 12 мільйонів євро своїх зобов'язань.

Фонд створили, аби допомогти російському "газпрому" добудувати газогін у Балтійському морі. Він має зобов'язання перед дочірньою компанією Nord Stream 2 AG.

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Німецький фонд планує розірвати зв'язки з "Північним потоком-2"

Німецький громадський фонд мав комерційне відділення для купівлі та володіння активами, необхідними для завершення будівництва газогону в Балтійському морі. Його у 2021 році створили коштом пожертвувань у розмірі:

20 мільйонів євро від компанії Nord Stream 2 AG;

200 тисяч євро від уряду землі Мекленбург-Передня Померанія, що в Німеччині.

Перед повномасштабним вторгненням росії в Україну відносини Москви та Берліну зіпсувалися. Тож у лютому Німеччина зупинила трубопровід вартістю 11 мільярдів доларів. Після цього прем'єр-міністр землі Мекленбург-Передня Померанія оголосив про ліквідацію фонду.

Його голова Ервін Селлерінг заявив, що фонд хоче припинити всі зв'язки з "Північним потоком-2" після сплати 12 мільйонів євро зобов'язань перед його дочірньою швейцарською компанією. Саме вона торік завершила будівництво газогону на дні Балтійського моря.

Приблизно 10 мільйонів євро із загальної суми припадає на надходження від продажу машин, пристроїв і матеріалів, а також закупівель, які колись фінансувала компанія Nord Stream 2 AG.

із загальної суми припадає на надходження від продажу машин, пристроїв і матеріалів, а також закупівель, які колись фінансувала компанія Nord Stream 2 AG. Також компанії повернуть 2 мільйони євро, які фонд прийняв як передоплату.

У фонді не уточнили, чи перешкоджатимуть поверненню цих грошей санкції, які ввели проти компанії Nord Stream 2 AG та її керівників. Наразі у "Північному потоці-2" цю заяву не прокоментували.

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