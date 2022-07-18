Німецький фонд готовий розірвати зв'язки з "Північним потоком-2"
Джерело:Reuters
Німецький громадський фонд хоче розірвати зв'язки з "Північним потоком-2". Для цього йому потрібно погасити 12 мільйонів євро своїх зобов'язань.
Фонд створили, аби допомогти російському "газпрому" добудувати газогін у Балтійському морі. Він має зобов'язання перед дочірньою компанією Nord Stream 2 AG.
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Німецький фонд планує розірвати зв'язки з "Північним потоком-2"
Німецький громадський фонд мав комерційне відділення для купівлі та володіння активами, необхідними для завершення будівництва газогону в Балтійському морі. Його у 2021 році створили коштом пожертвувань у розмірі:
- 20 мільйонів євро від компанії Nord Stream 2 AG;
- 200 тисяч євро від уряду землі Мекленбург-Передня Померанія, що в Німеччині.
Перед повномасштабним вторгненням росії в Україну відносини Москви та Берліну зіпсувалися. Тож у лютому Німеччина зупинила трубопровід вартістю 11 мільярдів доларів. Після цього прем'єр-міністр землі Мекленбург-Передня Померанія оголосив про ліквідацію фонду.
Його голова Ервін Селлерінг заявив, що фонд хоче припинити всі зв'язки з "Північним потоком-2" після сплати 12 мільйонів євро зобов'язань перед його дочірньою швейцарською компанією. Саме вона торік завершила будівництво газогону на дні Балтійського моря.
- Приблизно 10 мільйонів євро із загальної суми припадає на надходження від продажу машин, пристроїв і матеріалів, а також закупівель, які колись фінансувала компанія Nord Stream 2 AG.
- Також компанії повернуть 2 мільйони євро, які фонд прийняв як передоплату.
У фонді не уточнили, чи перешкоджатимуть поверненню цих грошей санкції, які ввели проти компанії Nord Stream 2 AG та її керівників. Наразі у "Північному потоці-2" цю заяву не прокоментували.Зверніть увагу! Канцлер Німеччини Олаф Шольц 22 лютого повідомив, що сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" зупинять. Наступного дня у відповідь на визнання росією незалежності тимчасово окупованих територій українського Донбасу США ввели санкції проти компанії Nord Stream 2 AG та її керівників.
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