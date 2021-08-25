"Північний потік-2" – це історія, як заробляло оточення Путіна, – Лещенко

Російський газогін "Північний потік-2" – це спроба не лише завадити Україні. У такий спосіб оточення Володимира Путіна ще й непогано заробляє.

Про це у своїй програмі "Що це було?" на 24 каналі сказав журналіст та екснардеп Сергій Лещенко. Він зауважив, що цей факт повинні розслідувати у Росії журналісти.

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"Історія "Північного потоку-2" – це історія, як заробляло оточення Путіна", – запевнив Лещенко.

За його словами, мовиться і про російського підприємця Аркадія Ротенберга. Саме він був причетний до будівництва трубопроводів, які вели з зони видобутку газу до узбережжя Балтійського моря.

Скільки вони там вкрали – хай вже Навальний і російські журналісти розслідують, якщо вони ще там залишились,

– запевнив Лещенко.

Оточення Путіна заробило на будівництві цих трубопроводів, а потім влаштувалось у компанію "Північний потік-2".

"Вони збирались і далі заробляти, продаючи цей газ Європі, транспортуючи його", – додав Лещенко.

Що відомо про Ротенберга? Це мільярдер, який близький до Путіна. Фонд опозиціонера Олексія Навального з'ясував, що Ротенберг володіє сотнями компаній. Вони отримують держзамовлення без конкурсу – все завдяки дружбі з Путіним. Варто зауважити, що проти мільярдера запровадили санкції у США, ЄС та Україні через участь в окупації Криму.

Лещенко: Подарунки Україні прилітають далі

Як зазначив журналіст, Україну усі живцем поховали ще у липні. Тоді багато людей запевняли, що свою трубу будемо спилювати на металолом. Однак рішення німецького суду стало неочікуваним.

Це як день народження минув, а подарунки продовжують дарувати. От так і в нас. День Незалежності минув, а якийсь подарунок нам прилетів до Києва з Дюссельдорфа, – зауважив Лещенко.

Мовиться про рішення німецького суду щодо "Північного потоку-2" , яке винесли 25 серпня. Судді вирішили, що "Північний потік-2" повинен стати незалежним від "Газпрому". Відтак, компанія програла.

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