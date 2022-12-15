Канада відновила санкції проти російського "Північного потоку"

Канада відновила санкції проти турбін для російського газопровода "Північний потік". На це є певна причина.

Про це повідомила міністр закордонних справ країни Мелані Жолі. До речі, раніше Канада також ввела санкції проти рупорів Кремля.

Зверніть увагу Канада розширила санкції проти Росії

Канада відновила санкції проти "Північного потоку"

Причиною відновлення санкцій стало те, що російський диктатор Владімір Путін показав, що його наміром ніколи не було відновлення повноцінної роботи "Північного потоку 1", а сам трубопровід був виведений з ладу.

Цього літа російський режим і його пропагандистський апарат намагалися використати нестабільність, яку вони створили своїм незаконним вторгненням в Україну, для виправдання подальшої дестабілізації європейської енергетичної безпеки. Роблячи це, Путін сподівався посіяти розкол серед членів Альянсу, які продемонстрували – і продовжують демонструвати - безпрецедентну єдність на підтримку України,

– йдеться у відповідному документі.

У МЗС Канади зазначили, що Росія намагалась посіяти цей розкол, стверджуючи, що турбіна, яка перебуває на ремонті в Монреалі, необхідна для того, щоб трубопровід "Північний потік 1" працював на повну потужність. Оскільки Росія намагалася звинуватити Канаду в скороченні експорту природного газу з Росії до Європи, Канада викрила брехню Путіна.

9 липня цього року уряд Канади оголосив, що надасть тимчасове звільнення від санкцій та поверне турбіни Siemens до Німеччини. Наданням цього дозволу країна позбавила Путіна причини для призупинення експорту газу до Європи.

Однак, після цього російський диктатор відмовився збільшувати експорт через "Північний потік 1" до звичного рівня. Таким чином, Росія відмовилася прийняти турбіну, яка була відремонтована в Канаді, і яка залишається в Німеччині.

"З огляду на те, що Путін продемонстрував, що він ніколи не мав наміру повертати "Північний потік 1" до повноцінної роботи, а сам трубопровід був виведений з ладу, уряд Канади вирішив відкликати обмежений у часі виняток із санкцій, який був наданий для того, щоб дозволити повернути до Німеччини турбіни. Канада ухвалює це рішення, визнаючи, що обставини, за яких було надано виняток щодо санкцій, змінилися, і він більше не відповідає своєму призначенню. Таке рішення було прийнято після чергової тісної взаємодії з українськими, німецькими та іншими європейськими союзниками", – додали у МЗС Канади.



Заява від МЗС Канади / фото Мелані Жолі

Нагадаємо, що 15 жовтня Канада закликала виключити Росію з МВФ та G-20. Віцепрем'єрка країни Христя Фріланд заявила, що Росія створює загрозу світовій економіці.