Рух потягів буде паралізований: у Криму атакували важливий залізничний міст

Уночі проти 18 червня анексований Росією Крим зазнав атаки безпілотників. Там місцеві жителі чули близько 20 вибухів. Під ударом дронів опинилася логістика ворога.

Про наслідки атаки повідомив телеграм-канал "Кримський вітер".

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Що відомо про ураження мосту?

Удару зазнав залізничний міст через Північно-Кримський канал поблизу села Роздольне Ічкінського (Радянського) району. Саме там було чутно вибухи. На поширених у мережі відео зафіксовано характерні звуки польоту безпілотників.

На одне з відео потрапив момент безпосереднього "прильоту": дивіться кадри

Також повідомляється про атаку на так званий автомобільний "горбатий" міст, розташований поруч. Ступінь пошкоджень наразі уточнюється.

Зверніть увагу! Це дуже важливий міст на залізничній гілці Керч – Джанкой. Так, рух вантажних і пасажирських потягів буде повністю паралізований.

З Росії через Керченський міст потяги зможуть дійти хіба що до станції Владиславівна або Феодосії.



Північно-Кримський міст був під атакою БпЛА / "Крымский ветер"

Неспокійно було й москвичам. Вранці 18 червня безпілотники здійснили масовану атаку на Московську область, а вибухи було чути й у самій Москві. За словами мера Сергія Собяніна, російська ППО нібито збила понад 30 дронів на підльоті до столиці.

Водночас у мережі з'явилися відео пожеж і задимлення після вибухів. Також повідомляється про пошкодження щонайменше одного житлового будинку, що, ймовірно, стало наслідком роботи російських засобів радіоелектронної боротьби.