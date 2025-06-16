Через активні бої на Сумщині: Генштаб повідомив про важливі зміни у звітах

Відтепер у зведеннях про бої на полі бою буде новий – Північно-Слобожанський напрямок. Причиною цього є активність росіян на прикордонні.

Такі зміни діятимуть з понеділка, 16 червня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Дивіться також 133 бої за добу, Покровський напрямок – пріорітет: зведення Генштабу за 15 червня

Що відомо про новий напрямок

Через активізацію росіян у прикордонні Сумської області Генштаб ЗСУ відтепер у своїх щоденних зведеннях буде повідомляти про перебіг бойових дій на ще одному напрямку – Північно-Слобожанському.

Крім того, військові повідомили про ще одні зміни щодо інформування суспільства про хід відбиття повномасштабної агресії Росії. Тепер Харківський напрямок перейменовано на Південно-Слобожанський.

Нагадуємо, що оперативна інформація щодо російського вторгнення публікується на офіційних сторінках Генерального штабу ЗС України тричі на добу – станом на 08.00, 16.00 та 22.00,

– додали у повідомленні.