Маскуються під студентів: до 25 тисяч північнокорейців виробляють дрони у Росії

Північна Корея відправляє до Росії не лише своїх солдатів, а й робітників, які працюють на виробництвах дронів. На російських підприємствах, зокрема в особливій економічній зоні "Алабуга" в Татарстані, можуть працювати до 25 тисяч громадян КНДР.

Про це повідомив Bloomberg з посиланням на звіт Багатосторонньої групи з моніторингу санкцій (MSMT).

Скільки на цьому заробив режим КНДР?

За оцінками, північнокорейські робітники за кордоном торік могли принести режиму Кім Чен Ина до 800 мільйонів доларів. Ці кошти Північна Корея може вкладати у фінансування своєї ядерної та ракетної програм.

Середня річна зарплата такого працівника становить близько 7,5 тисяч доларів. Проте більшу частину зароблених коштів забирає північнокорейська влада. У деяких випадках грошей вилучають навіть більше, ніж фактичний заробіток працівника.

Зазначається, що щомісячний заробіток громадянина КНДР у Росії може бути до п'яти разів вищим, ніж у Китаї. Так, за даними на кінець 2025 року, в Китаї працювали від 20 до 70 тисяч північнокорейців, а в Росії – від 15 до 30 тисяч.

Щоб оминути санкції, робітників відправляють до Росії за студентськими візами.

Влада КНДР контролює пересування робітників і їхню взаємодію зі сторонніми людьми, щоб запобігти дезертирству. Ті робітники, які тікають, ризикують наразити власні родини, які залишилися у Північній Кореї, на репресії,

– мовиться у звіті.

Нагадаємо, Північна Корея відправила від 30 до 50 тисяч своїх військових до армії Росії. Президент України Володимир Зеленський назвав проблемою те, що окупанти надають їм можливість здобувати практичні навички у справжніх бойових умовах.