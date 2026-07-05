Помічник президента Росії Юрій Ушаков розповів російським ЗМІ, що діалог Путіна з Трампом тривав майже 1,5 години. 24 Канал розповідає, про що у ньому мовилося.

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Про що говорили Трамп і Путін телефоном 4 липня?

Розмова розпочалася з теплих жестів: Володимир Путін особисто привітав Дональда Трампа та весь американський народ із цією історичною віхою, надіславши напередодні офіційну вітальну телеграму до Білого дому. У Кремлі висловили сподівання, що відновлення рівноправних і взаємовигідних відносин відповідає інтересам обох держав. Цікаво, що цей крок став своєрідною відповіддю на "тепле" послання Трампа, яке той надіслав до Москви на День Росії 12 червня, віддавши належне багатій культурі та стійкості російського народу.

Проте за святковим фасадом ховалися максимально серйозні теми. Лідери детально обговорили конфлікт в Україні, особливо в контексті майбутньої участі Трампа в саміті НАТО в Туреччині, запланованому на 7–8 липня. Американський президент знову підтвердив свою гарячу готовність виступити посередником для досягнення швидкого миру. Ба більше, його спецпредставники Стів Віткофф та Джаред Кушнер уже пакують валізи й готові вирушити до Москви з посередницькою місією у будь-який зручний час. Зі свого боку, російський лідер окреслив ситуацію на полі бою та наголосив, що політико-дипломатичне врегулювання можливе лише за умови врахування ключових інтересів РФ.

Які економічні перспективи обговорили президенти?

Окрім військових питань, президенти торкнулися й глобальної економіки, яка безпосередньо впливає на гаманці любителів подорожей по всьому світу. Трамп підкреслив, що після вирішення українського конфлікту перед США та Росією відкриються просто колосальні перспективи для співпраці. Стабільність на енергетичних ринках та відновлення авіасполучення – це саме те, чого так зачекалися мільйони людей, які мріють безперешкодно відкривати для себе нові куточки планети.

Нехай цей гучний святковий діалог стане першим кроком до безпечнішого світу, де замість тривожних новин ми будемо обирати нові маршрути для незабутніх подорожей та насолоджуватися спокоєм у кожній мандрівці!

Дзвінок після Зеленського та деталі розмови Трампа з Путіним

Як повідомляє українське видання OBOZ.UA, телефонний контакт російського диктатора з американським лідером відбувся невдовзі після того, як Дональд Трамп провів розмову з Президентом України Володимиром Зеленським. За інформацією журналістів, бесіда між Путіним та Трампом тривала 1 годину 25 хвилин і була ініційована американською стороною. Під час обговорення ситуації на фронті очільник Кремля намагався переконати колегу, нібито російські війська "наступають по всій лінії бойового зіткнення", зокрема згадавши про захоплення Костянтинівки.

Окрім цього, лідери обговорили ширший геополітичний контекст. Російська сторона висловила готовність сприяти деескалації на Близькому Сході, а також нагадала про історичний внесок Росії у становлення американської державності та союзництво у Другій світовій війні. Не обійшлося і без неформальних тем: Путін поділився з Трампом досвідом організації Чемпіонату світу з футболу, а президент США згадав про свої яскраві враження від колишнього візиту до Ермітажу. Наприкінці розмови російський диктатор підтвердив, що його запрошення Трампу відвідати Москву залишається чинним.