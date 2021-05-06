Екссудді, який засудив до смерті бійця УПА Гончарука, збільшили пенсію до 200 тисяч

Судді у відставці Борису Плахтію вдалося через суд збільшити собі пенсію. Саме він у 1987 році за сфабрикованими документами КДБ засудив до розстрілу вояка УПА Івана Гончарука.

Вимога від Плахтія щодо перерахунку суми пенсії надійшла до суду ще у березні 2020 року. Восени суд задовольнив його клопотання.

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Натомість пенсійний фонд навіть не став подавати апеляцію. Тож рішення набуло чинності. Наразі Плахтій щомісяця отримує 202 895 гривень пенсії.

Зауважимо, що після розпаду Радянського Союзу суддя Плахтій залишився на своїй посаді. У відставку він пішов лише у 2006 році.

Гончарука повністю реабілітували

У березні дочку Бориса Плахтія на 4 роки обрали до Вищої ради правосуддя. Вона вже склала присягу.

29 квітня Національна комісія із реабілітації жертв політичних репресій повністю реабілітувала Гончарука. Він був останнім воїном УПА, якого розстріляли у СРСР.

У 1987 році 62-річного пенсіонера з Харкова засудили до смертної кари. При чому – за звинуваченнями, за які він вже відбув покарання у концтаборі.

Гончарука розстріляли за 2 роки до проголошення Незалежності України. Справа шилася білими нитками від початку і до кінця,

– підкреслив історик Володимир Бірчак.