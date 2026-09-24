Україна знає, чим і по яких об'єктах енергетики битиме Росія, – Шмигаль

Українські спецслужби отримали два детальних документи з планами Росії щодо знищення енергетичної інфраструктури України прийдешньої зими. Матеріали містять точні розрахунки цілей, та необхідну кількість озброєння для кожного об'єкта.

Як розповів міністр енергетики Денис Шмигаль, отримані матеріали вражають партнерів і українських фахівців своїм цинізмом та холодним терористичним розрахунком.

Масштабні плани ворога та захист систем

Отримана від спецслужб документація складається з двох об'ємних файлів із докладними таблицями. У них російські військові чітко розписали так звані наряди зброї для знищення кожного енергооб'єкта, заявив Шмигаль.

Ворог розпланував комплексні удари, які охоплюють знищення генерації, інтерконекторів через Дніпро та на кордоні з Європою, а також систем теплопостачання, водопостачання й водовідведення.

За словами міністра, окремі стратегії агресор розробив для великих міст, зокрема Києва, Харкова, Одеси та інших півмільйонників. Для атак противник розраховує застосовувати від балістики до реактивних і звичайних безпілотників.

Україна вже вживає заходів для протидії зимовій кампанії агресора, запевнив Шмигаль. Він стверджує, що вже зведено понад 200 капітальних бетонних споруд над ключовими об'єктами, які визначені ворогом як пріоритетні.

Крім цього, встановлюють предетонаційні екрани та спеціальні сітки для захисту від FPV-дронів.

Безумовно, ППО сьогодні дає 90% захисту. Але при тисячах ракет і дронів, навіть 10% – це боляче,

– підкреслив урядовець.

Саме тому Україна співпрацює з партнерами для придбання та накопичення резервного обладнання, що дозволить швидко ліквідовувати наслідки атак. Хоча, як пояснив Шмигаль, повністю закрити енергетичну систему "бетонним куполом" неможливо.

Міністр наголосив, що у разі продовження ударів по українській інфраструктурі держава даватиме достойну відповідь.

Наші діпстрайки, якщо ворог атакуватиме нас, будуть продовжуватися. Росії буде боляче. Безумовно, ми готуємось до цієї зими зовсім по-іншому, ніж були готові до минулої. Ми говоримо, що ця зима буде випробуванням, але ми його точно пройдемо,

– резюмував Шмигаль.