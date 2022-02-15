План "Б", який відкладає вторгнення, – Фейгін про можливе визнання бойовиків Путіним

Росія заперечує, що є учасником війни на окупованих територіях Донбасу, проте звернення Держдуми може все змінити. Визнання Володимиром Путіним бойовиків можу бути так званим планом "Б".

Про це в ефірі 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. На його думку, голосування щодо звернення Держдуми до Путіна з приводу "визнання бойовиків" попередньо погоджували.

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Росія сама себе визнає учасницею конфлікту

"Якщо Путін сьогодні – завтра ухвалить рішення про визнання псевдореспублік в прискореному порядку – це взагалі все змінює, це ж логічно. Одразу ж піти шляхом визнання, скасувати де-факто свій статус в мінських домовленостях, нормандському форматі, тоді ти – учасник конфлікту?", – сказав Фейгін.

Те, що Росія учасник конфлікту – всі знали, але Кремль це заперечував. За словами правозахисника, у разі ухвалення Путіним рішення щодо легітимізації ОРДЛО, Росії доведеться "змінити таблички" – сказати, що війська там перебувають і ця територія окупована.

Скажу обережну думку, що це (легітимізація ОРДЛО – 24 канал) – альтернативний план "Б", який відкладає вторгнення. Тому де привід для вторгнення? Що Україна нападе на псевдореспубліки, якщо Путін постановленням Думи їх визнає? Марк Фейгін Російський правозахисник

Фейгін про звернення Держдуми до Путіна: дивіться відео

Дума звернулась до Путіна щодо бойовиків: коротко