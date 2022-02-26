План дій простий – бачиш, можеш, знищуй, – Залужний про бій проти окупантів

Головнокомандувач Збройних сил України закликав населення чинити опір російській армії. Він наголосив, що сили ворога з кожною хвилиною слабшають.

Наші сили протиповітряної оборони демонструють справжню військову майстерність. Вони знищують сучасні літаки і вертольоти противника, а також збиваючи в небі ракети.

Важливо Ця ніч буде важчою, ніж день, – Зеленський

Це сотні врятованих життів! Дякую військовим за те, що вгризлися в нашу землю і перетворили її на пекло для загарбника. Противник не досягнув поставлених раніше стратегічних цілей. Його сили слабшають. Ми ж з кожною годиною міцніємо,

– запевнив Валерій Залужний.

Він пояснив, як діяти українцям, коли вони бачать російських військових чи техніку:

можеш – знищуй;

не можеш – передай інформацію про місце розташування ворога нашим військовим.

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!