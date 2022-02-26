План дій простий – бачиш, можеш, знищуй, – Залужний про бій проти окупантів
26 лютого 2022 , 01:07Читать новость на русском
Джерело:фейсбук головнокомандувача ЗСУ
Головнокомандувач Збройних сил України закликав населення чинити опір російській армії. Він наголосив, що сили ворога з кожною хвилиною слабшають.
Наші сили протиповітряної оборони демонструють справжню військову майстерність. Вони знищують сучасні літаки і вертольоти противника, а також збиваючи в небі ракети.
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Це сотні врятованих життів! Дякую військовим за те, що вгризлися в нашу землю і перетворили її на пекло для загарбника. Противник не досягнув поставлених раніше стратегічних цілей. Його сили слабшають. Ми ж з кожною годиною міцніємо,
– запевнив Валерій Залужний.
Він пояснив, як діяти українцям, коли вони бачать російських військових чи техніку:
- можеш – знищуй;
- не можеш – передай інформацію про місце розташування ворога нашим військовим.