Естонія готує цифрову копію держави на випадок російської окупації, – Politico

Естонія розробляє план, який дозволить уряду продовжувати керувати країною навіть у разі російського вторгнення та окупації її території. Для цього країна переносить важливі державні дані та цифрові послуги на захищені сервери за кордоном.

Про це пише Politico.

Навіщо Естонія створює цифрового двійника?

Естонія вже створила резервну копію державної інформації в так званому цифровому посольстві в Люксембурзі. Там зберігаються важливі дані, зокрема реєстри громадян, земельний кадастр і законодавство країни.

Наступний крок – створення системи, яка дозволить не лише зберегти ці дані, а й використовувати їх для роботи державних установ у разі війни. Для цього Естонія розробляє захищені застосунки на базі хмарних платформ Microsoft Azure, Amazon Web Services і власних державних сервісів. Їх розміщуватимуть у Люксембурзі та інших країнах Європи.

За словами одного з розробників стратегії Тину Грюнберга, мета полягає в тому, щоб держава могла функціонувати навіть після руйнування власних центрів обробки даних або захоплення території ворожими військами.

Радник Міністерства юстиції та цифрових справ Аллан Аллмер пояснив, що раніше головним завданням було створити резервні копії державної інформації за межами країни. Тепер Естонія хоче забезпечити можливість повноцінно використовувати ці дані для управління державою під час кризи.

Такий підхід свідчить про зміну стратегії цифрової безпеки: замість того, щоб зберігати всю інформацію всередині країни, держави, які перебувають під загрозою війни, переносять частину критично важливої інфраструктури за кордон.

Нагадаємо, Естонія також планує збудувати близько 150 захисних бункерів у прикордонному з Росією регіоні Іда-Вірумаа. Крім того, на початку 2027 року країна має запустити систему оповіщення про повітряні загрози, яка відображатиме, зокрема, рух безпілотників.