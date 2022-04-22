Наступ готували корумповані ідіоти, – Гудков про провал планів Росії в Україні

Ті, хто у Росії формував наступ на територію України 24 лютого, не очікували такої величезної міжнародної підтримки у вигляді санкцій та постачання зброї.

Хто готував наступ на Україну

Розумних людей навряд чи допустили у те коло, яке приймало рішення повномасштабно вдертися в Україну. Про це в ефірі 24 каналу сказав російський опозиційний політик Дмитро Гудков.

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Він розповів, що коли спілкувався з різними депутатами та бізнесменами, які мають прямий контакт з економічним блоком уряду, всі запевняли, що жодної війни не буде, а Путін блефує. Це було у другій половині лютого 2022 року. Вони не знали всієї ситуації.

Найімовірніше, рішення приймали у дуже вузькому колі, там був і Шойгу. Це одні двієчники. Команда ідіотів, неосвічених людей, які навіть не знають історії,

– сказав Гудков.

Тож, за його словами, цілком очевидно, що паркетні генерали, коли приймали рішення, опирались на хибні дані, які самі ж надавали без жодної розвідувальної роботи. Усе, що вони вміють робити – це красти.

"Тому зрозуміло, що у них все пішло не за планом. Цей план готували корумповані ідіоти", – додав Гудков.

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