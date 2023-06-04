Схоже на російський план, – Резніков жорстко відреагував на індонезійську "формулу миру"

На щорічній оборонній конференції Азії Індонезія представила свій "план миру" для України. Згідно з ним Росія та Україна мають негайно припинити вогонь. В Україні план відразу ж засудили.

Міністр оборони України Олексій Резніков, що був присутній на конференції 3 червня, різко розкритикував так званий "мирний план" Індонезії. Також він додав, що хоч країни вже сформували "чергу" з охочих вести переговори з Росією, Україні насправді потрібні "інструменти, щоб завершити війну".

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Що не так з "планом миру" Індонезії

За планом, запропонованим Індонезією на безпековому саміті у Сингапурі, Україна та Росія мають негайно припинити вогонь та відступити з передових позицій на 15 кілометрів, щоб створити демілітаризовану зону. Окрім того, в Індонезії також запропонували провести референдуми щодо так званих "спірних територій", які Росія окупувала під час війни.

Тим часом ООН мала б сформувати сили моніторингу та спостереження і розгорнути їх вздовж усієї зони зіткнення військ.

Я постараюся бути ввічливим. Це схоже на російський план, а не на індонезійський,

– прокоментував пропозицію Резніков.

Згодом міністр оборони назвав план "дивним" і додав, що з ним Індонезія його не обговорювала.

Що обговорювали на безпековому саміті у Сингапурі

Під час саміту з питань безпеки Шангрі-Ла колишній посол Китаю у США Цуй Тянкай заявив, що Європа "неправильно керувала" власною безпекою, що і призвело до війни в Україні, і тепер має шукати вказівок у Азії.

"Раніше ми шукали в Європі досвід регіональної інтеграції, але сьогодні люди в Європі та Атлантиці можуть вчитися в нас. Ми також повинні чомусь навчитися, чомусь дуже важливому, з вашого неуспіху. Я не хочу використовувати слово "провал", а відсутність успіху", – заявив він.

У Китаї знову нагадали і про позицію щодо війни в Україні – там переконані, що завершити її можна тільки шляхом мирних переговорів з агресором. Резніков натомість заявив, що будь-які переговори з Росією неможливі, доки Росія не поверне усі захоплені території.

Нам зараз не потрібен фасилітатор. Наша країна все ще веде війну,

– повідомив він.

Також він запропонував Китаю спробувати зупинити російську агресію і переконати її як "старший брат". Цуй Тянкай відмовився, аргументувавши це тим, що нав'язувати свої ідеї іншим державам – "не традиція Китаю".