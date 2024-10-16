Зеленський представить план перемоги України у Європейській раді: коли це станеться

Володимир Зеленський продовжує представляти План перемоги партнерам України. Зокрема, він покаже його у Єврораді.

Президент України після оприлюднення Плану перемоги у Верховній Раді його презентують Європейській раді. Це станеться 17 жовтня.

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План містить 5 пунктів

За словами Зеленського, партнери України, яким уже був представлений цей план, поставилися до нього практично та уважно.

Команди зосереджені на деталях заради дієвої підтримки,

– зазначив український лідер.

Загалом План перемоги України містить п'ять пунктів. Кілька з них мають таємні додатки, які окремо презентували партнерам.

Глава держави наголосив, що якщо все "буде йти за планом", то війну можна закінчити до кінця наступного року. Президент додав, що пункти Плану перемоги розраховані за часом. Перші чотири стосуються часу війни, щоб її завершити. П'ятий пункт розрахований на час після війни, щоб гарантувати безпеку.