Плану миру немає, є план перемоги: коли за стіл перемовин може сісти Росія

Україна підготувала план перемоги. Мовиться не про так званий мирний план, який зараз просто неможливий.

Це 24 Каналу зауважив народний депутат від партії "Слуга народу" Олег Дунда. За його словами, у межах плану перемоги України Росія дійсно буде сидіти за столом переговорів.

До теми Зеленський розкрив перші три пункти плану перемоги України

"Немає так званого плану миру. Існує лише план перемоги. У цьому випадку не просто закликати Росію, а вони ефемерно, можливо, десь будуть. А вони будуть реально сидіти за таким столом лише в двох випадках", – підкреслив він.

Це можливо у двох випадках

Олег Дунда зазначив, що Росія може сісти за стіл перемовин лише у двох випадках. Перший – це капітуляція. На боці Росії може сидіти, наприклад, голова уряду Міхаіл Мішустін або якийсь з міністрів чи представник генштабу. Кремлівського диктатора Владіміра Путіна там точно ніколи не буде у будь-якому випадку.

Другий варіант. Під час розвалу Росії, її військово-політичної поразки або навіть до цього за столом перемовин можуть бути присутні представники територій, які у майбутньому очолять незалежні республіки.

Зверніть увагу! Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова говорити у будь-якому форматі з Росією після повної підготовки плану перемоги нашої держави у війні. Вже відомо про щонайменше три готові пункти такої стратегії. Наша держава готова до розмови з будь-якими представниками країни-агресорки.

Наприклад, це може бути російський опозиціонер Ілля Пономарьов. Також народний депутат від партії "Слуга народу" назвав кандидатури колишнього голови Кабінету міністрів Чеченської Республіки Ічкерія у вигнанні Ахмеда Закаєва, ексрадника Путіна та опозиціонера Андрія Ілларіонова та російського опозиційного політика та журналіста Володимира Кара-Мурзи молодшого.

Чому не можна розглядати Пономарьова як представника російських територій, який буде підписувати і план капітуляції, і план майбутнього створення союзу держав? Умовно Курської, Брянської і так далі навколо Києва, України, яка буде лідером регіону. Або, наприклад, Ахмед Закаєв, чому ні? Або Ілларіонов чи Кара-Мурза,

– сказав Дунда.

За його словами, військові та політичні процеси мають бути паралельними. Не може бути спочатку воєнної перемоги України, а потім політичні процеси. Усе це потрібно пов'язувати.

"Вже зараз ми повинні пришвидшувати політичні процеси. Зокрема, представляючи нашим партнерам плани, наприклад, що той же Ілля Пономарьов може вже цього року сідати за стіл перемовин як майбутній перемовник з боку Росії", – додав нардеп.