План перемоги від України: Остін відповів, чи обговорювали його на "Рамштайні"

У п'ятницю, 6 вересня, у Німеччині відбулася зустріч у форматі "Рамштайн". Володимир Зеленський особисто був присутнім на зустрічі, однак план перемоги, який він планує презентувати Байдену, не обговорював з главою Пентагону Ллойдом Остіном.

Про це заявив міністр оборони США. Він додав, що цей план особисто будуть презентувати Байдену.

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На "Рамштайні" не обговорювали план перемоги

Остін повідомив, що план перемоги на зустрічі в рамках "Рамштайну" не обговорювали. Натомість, глава Пентагону та президент України обговорили, як прискорити постачання військової допомоги з уже погоджених пакетів підтримки, та розширення тренувальних місій для українських пілотів на винищувачах F-16.

Але щодо плану перемоги – ми це не обговорювали. Хоча ми говорили про кілька інших речей. Але саме цю тему ми не обговорювали. Зеленський представить цей план Байдену та іншим лідерам, коли буде можливість,

– заявив Остін.

Він додав, що, ймовірно, Зеленський представить свій план Байдену вже цього місяця. Остін наголосив, що досягнення "абсолютної перемоги" потребує конкретних кроків та розуміння того, "як її визначити". Глава Пентагону зауважив, що Україна хоче захистити свою суверенну територію і союзники повинні допомогти це зробити.

"Конфлікт буде вирішено за столом перемовин, але важко прогнозувати, коли це станеться. Будемо працювати над тим, щоб Україна була у найкращій позиції, коли і якщо цей день настане у майбутньому", – резюмував глава Пентагону.

США у п'ятницю, 6 вересня, оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 250 мільйонів доларів.До нього увійшли ракети Stinger, боєприпаси для HIMARS, протитанкові системи Javelin і AT-4, бойові машини піхоти Bradley, бронетранспортери M113, патрульні катери та інше військове обладнання.