В ОП назвали головні акценти Плану перемоги Зеленського

Україна вже розробила План перемоги та представила його країнам Заходу. Наші партнери мають його підтримати й разом з Україною стати на шлях примусу Росії до миру.

Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк, додавши, що є низка причин, чому План перемоги спершу обговорюють з партнерами. Від їхніх рішень залежить, чи можна буде його реалізувати.

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Чому План перемоги мав побачити Захід

У документі, який запропонував Володимир Зеленський, кількісно розраховано, що потрібно Україні для перемоги. Тому наші партнери мають погодитись, що змусити Росію до миру можна тільки через конкретні параметри, відповідну кількість зброї, інвестицій та санкцій.

Це абсолютно реалістичний план, який побудований на аналізі того, що ми сьогодні бачимо на лінії фронту, з огляду на завдання ударів українською зброєю по території Росії, з огляду на сухопутну операцію в Курській області й так далі,

– зауважив Михайло Подоляк.

Щобільше, цей план побудований на аналізі ресурсної спроможності Росії. Ми бачимо, що країна-агресорка також має суттєві дефіцити, вони наростають і їх намагаються компенсувати, розвиваючи стратегічне партнерство з Північною Кореєю, Іраном. На все це також треба реагувати.

Тому в Плані перемоги, окрім частини, яку виконує Україна, також є частина, яку мають виконати наші партнери. Мовиться про види зброї та її кількість, скасування всіх неформальних заборон.

Якщо партнери готові до цього повністю долучитись, то тоді зрозуміло, що план буде абсолютно дієвим. Логіка така: презентуємо тим, хто є партнером саме з ресурсного погляду. А після цього, щоб говорити не про теорію, а про практику, – буде презентація для широкого загалу,

– пояснив радник голови ОПУ.

Які головні акценти Плану перемоги

Наразі тривають переговори, робота в тематичних групах. Втім, у найближчому майбутньому президент України повідомить, коли саме відбудеться представлення документа. Звісно, він має певні засекречені відомості, про які говорити не будуть.

Президент наголошує на логіці процесу, не просто на додатковому постачанні зброї, а про логіку того етапу війни, на якому ми перебуваємо. Тут має бути й політичний примус Росії, і дипломатичний, через країни Глобального півдня, і економічний, тобто санкції,

– наголосив Подоляк.

Важливим є перенесення війни на території ворога. Для цього потрібні конкретні інструменти: далекобійні ракети, дрони, авіація у великому обсязі. Через все можна буде вплинути на соціальні настрої всередині Росії, на сприйняття росіянами того, що відбувається.

Також важливий акцент на суб'єктності України. Якщо є суверенні права, тоді треба публічно сказати, що ніхто не може забороняти нам кудись вступати, вирішувати, чи можна бути членом того, чи іншого Альянсу.

"Тобто 4 складники: дипломатія, економіка, політика та військовий компонент. Чому військовий? Бо Росія – це країна, яка не розуміє слово. Її можна тільки примусити, зокрема через зміну соціальних настроїв. Це країна, яка може тільки ненавидіти або тільки боятись. Цього компоненту "боятись" можна досягти завдяки великій кількості необхідних інструментів", – підсумував Михайло Подоляк.