Зеленський сказав, коли представить план перемоги України Байдену, Гарріс та Трампу

Володимир Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацію Конгресу Сполучених Штатів Америки. Глава держави заявив, що вже скоро повідомить Байдена, Трампа і Гарріс, як планує вигравати війну проти Росії.

Володимир Зеленський докладно розповів конгресменам про ситуацію на передовій і першочергові потреби Сил оборони України.

Дивіться також Її треба зупинити, – британський полковник про наслідки відмови від ударів вглиб території Росії

Зеленський розкаже лідерам США, як планує здолати Росію

Відомо, що на зустрічі були присутні члени Палати представників Джим Коста, Джиммі Панетта, Салюд Карбахаль (Демократична партія) і Дон Бейкон (Республіканська партія), сенатор-республіканець від штату Огайо (2011–2023) Роб Портман, кандидат у конгресмени від Республіканської партії на виборах 2024 року Трой Даунінг.

Президент подякував Джо Байдена та Конгресу США за двопартійну підтримку від початку повномасштабного вторгнення та ухвалення важливого законопроєкту про допомогу Україні.

Сподіваюся, що все це (допомога – 24 Канал) надійде якомога швидше до України та посилить нашу армію. І вдячні всім американцям за підтримку нашої країни,

– наголосив глава держави.



Зеленський також нагадав, що найближчим часом планує особисто презентувати план перемоги України Джозефу Байдену та кандидатам у Президенти від Республіканської та Демократичної партій.

Під час зустрічі було обговорено ключові напрями подальшої американської допомоги у сфері безпеки й оборони. Пріоритет – отримання додаткових систем ППО, ракет до них і дозволу на застосування далекобійної зброї по військових цілях Росії.

Нагадаємо, що раніше у Зеленського розповіли, що передбачитиме план перемоги України.