Все залежить від нього: в ЄС вперше відреагували на План перемоги Зеленського

В Європейському Союзі очікують на візит президента України Володимира Зеленського на саміт ЄС у Брюсселі. Там він має презентувати План перемоги.

Про це 24 Каналу заявив високопосадовець ЄС на умовах анонімності.

Дивіться також Зеленський у Раді представив План перемоги України: основні тези

Презентація Плану перемоги Зеленського

Співрозмовник зазначив, що головні частини Плану перемоги їм уже відомі, втім відмовився коментувати цей план до офіційного виступу Зеленського на саміті.

Ми завжди говорили в ЄС, що він (Зеленський – 24 Канал), перебуває за кермом рішень щодо російської агресії. І це залишається нашою позицією, як і раніше. Тож все зараз залежить від нього,

– сказав співрозмовник.

До слова, 16 жовтня Володимир Зеленськиий презентував План перемоги у Верховній Раді. Відомо, що документ містить 5 пунктів та 3 таємних додатки. Говорячи про таємні додатки, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначав, що йдеться про математичну складу – тобто, яка кількість зброї та в якому вигляді має бути надана Україні.