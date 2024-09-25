"Під час війни треба виконати 4 з 5 пунктів": в ОП окреслили вимоги щодо плану перемоги

Наразі подробиці стосовно плану перемоги України, про який вже неодноразово розповідав Володимир Зеленський, оприлюднено не було. Однак відомо, що до нього входить п'ять ключових пунктів.

І щонайменше чотири з них варто виконати під час війни. Про це в етері телемарафону розповів радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко, передає 24 Канал.

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Більшість пунктів плану перемоги України потрібно виконати під час війни

Як розповів Сергій Лещенко, вищезгаданий план складається з 5 основних та одного додаткового пункту. Водночас він зауважив, що останній може бути реалізований вже після завершення війни Росії проти України.

Ці пункти містять деталі: перше – які рішення треба ухвалити, друге – оборонна співпраця розвідувальних структур, також спільна економічна робота України та країн-партнерів для того, щоб був справедливий мир для України,

– наголосив радник.

За його словами, необхідно гарантувати для України безпекове майбутнє, йдеться про "отримання гарантій, співмірних з гарантіями Організації північноатлантичного договору". Лещенко також зауважив, що деякі деталі щодо плану наразі обговорює преса.

Водночас він додав, що не може сказати, чи є частиною плану такі питання як дозвіл на удари далекобійною зброєю по об'єктах на території Росії, перспектива вступу в НАТО й використання заморожених російських активів у Європі для України.

До слова, вже зовсім скоро Зеленський викладе свій "план перемоги" Джо Байдену щодо припинення війни з Росією та наполягатиме на знятті обмежень на надані США засоби ураження. Раніше Володимир Зеленський розкрив перші три пункти плану перемоги України.