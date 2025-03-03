Очільниця Єврокомісії завтра представить план переозброєння Європи

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн планує представити план переозброєння Європи. Це відбудеться завтра, 4 березня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву фон дер Ляєн, яку наводить The Guardian.

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План переозброєння Європи

Глава Єврокомісії зазначає, що планує у вівторок поінформувати країни ЄС щодо планів зміцнення оборонної промисловості та військового потенціалу блоку.

"Завтра я листом поінформую країни-члени про план переозброєння Європи", – заявила вона журналістам. Президентка Єврокомісії сказала про це 3 березня у Брюсселі.

Вона зазначила, що Європа потребує "масштабного посилення оборони, без жодних сумнівів".

Ми хочемо міцного миру, але міцний мир може бути побудований тільки на силі, а сила починається зі зміцнення нас самих,

– додала фон дер Ляєн.