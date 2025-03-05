План перших кроків до миру буде готовий найближчим часом, – Зеленський

Президент Зеленський повідомив, що план перших кроків до миру буде готовий найближчим часом. Україна працює над ним у пришвидшеному режимі.

Деталі глава держави обговорив під час розмови з прем'єром Словенії Робертом Голобом щодо саміту лідерів у Лондоні. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського.

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Європа має бути за столом переговорів

Україна наполягає на справедливому та стійкому мирі.

Готуємо план перших кроків для наближення справедливого та стійкого миру. Працюємо над ним швидко. Він буде готовий найближчим часом,

– написав президент Зеленський.

Він додав, що Європа має брати участь у майбутніх мирних переговорах із Росією.

"Європа має спільне бачення щодо закінчення війни та гарантій безпеки. Вона повинна бути за столом майбутніх переговорів разом з Україною та США", – наголосив президент.

Також Зеленський та Голоб обговорили ініціативу "Продовольство з України". Словенія вирішила доєднатися до українських зусиль у підтримці народу Сирії.