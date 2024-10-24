План Путіна щодо саміту БРІКС провалився

Напротивагу альянсу західних країн Росія прагне об'єднати прихильників навколо себе. Ця ідея панівна на саміті БРІКС, що триває у російській Казані. Але бажаного Путіну досягти не вдається.

Про це 24 каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Ігор Ус, зазначивши, що в лавах БРІКС немає монолітної єдності. Лідери цього альянсу переслідують передусім власні інтереси.

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"Антизаходу" не вийшло

Ні для кого не секрет, що Росія прагне створити навколо себе об'єднання, яке було б противагою США зокрема, і колективному Заходу загалом. Але цієї мети на саміті БРІКС Путіну не вдалося досягти.

Якщо послухати слова прем'єра Нарендри Моді, то Індія не збирається підтримувати Росію в її війні. І також Індія не хоче протиставляти себе Заходу. Те ж саме висловив і голова ОАЕ – його країна не хоче, аби БРІКС став антизахідним утворенням,

– зауважив Ігор Ус.

Якщо ж казати про Китай, який є одним з лідерів БРІКС, то ця країна ставитиме на перше місце власні інтереси. За словами Уса, Китай не стане ризикувати торгівельними зв'язками із Заходом.

"Частка Росії в товарообігу Китаю 4%, частка ЄС та США – 24%. Тож, як і будь-яка прагматична країна, Китай не буде конфліктувати із Заходом", – зауважив Ус.

Також головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень наголосив на участі в саміті БРІКС генсека ООН Антоніу Гуттеріша. На думку Ігоря Уса, це свідчить про те, що Гуттеріш не відповідає статусу очільника ООН.