План А, В і С: росіяни робитимуть ставку на "парад" у Маріуполі 9 травня, – Денисенко
Російські загарбники намагаються втілювати в Україні всі свої цинічні та брудні плани. Ідея з "парадом" у Маріуполі 9 травня може бути цілком реальною.
Саме цю дату називають сакральною для Путіна. Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі національного телемарафону назвав напрямки, де через це можуть бути найбільш запеклі бої, повідомляє 24 канал.
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Зрозуміло, що ключова загроза є для Донеччини та Луганщини. Росіяни до цієї дати можуть пробувати оточити українські війська. Зараз можемо говорити, що ніякого бліцкригу не вдалося, – каже він.
Також Денисенко висловив припущення про те, на що російські окупанти підуть у разі свого провалу.
"Якщо росіяни не матимуть успіхів, то вони будуть робити ставку на "парад" у Маріуполі до 9 травня. Так спробують виправдатись перед населенням, бо нема перемог. Це поки що їхній план А, В і С. Адже плани про так званий "референдум" на Херсонщині в них провалюються через позицію українців", – розповів радник глави МВС.
Коротко про ситуацію в Маріуполі
- Російські військові оточили місто й заблокували його. Путіну доповіли, що "взяли" Маріуполь, але Україна це спростувала.
- За місто ведуть боротьбу наші військові з "Азову", морська піхота та інші. Вони тримають завод "Азовсталь", де від російських бомб також ховаються цивільні.
- Росія перешкоджає їхній евакуації. Ірина Верещук заявила, що Україна вимагає гарантій гумкоридору від генсека ООН для вивезення людей з Маріуполя.
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